Èà»á¤Î¡ÖÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¡×¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿Ò¤Í¤ë°ì¸À£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Èà»á¤Ë¡Ö²¶¤Î¤ª¶â¤¬ÌÜÅö¤Æ¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢²û»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤òÈò¤±¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤¬Æþ¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÈà»á¤Î¡ØÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¡Ù¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿Ò¤Í¤ë°ì¸À¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¯¤é½Ð¤¿¤Î¡©¡×¤È¥µ¥é¥Ã¤ÈÊ¹¤¯
¡ÖÈ¿¼ÍÅª¤ËÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°§»¢Âå¤ï¤ê¤ËÊ¹¤¯¤¯¤é¤¤·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà»á¤â¤½¤ì¤ËÄà¤é¤ì¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤é¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë³Û¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÊÑ²½µå¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ã¤Æ¡û¡ûËü¤é¤·¤¤¤Í¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Í¥¿¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤à
¡ÖËÍ¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤ï¡Ä¤È¥Ð¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ô¾ìÍ½Â¬¤Î¶â³Û¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ùµë³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÃù¶â¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯
¡ÖÃù¶â¤È¤«¡¢¥í¡¼¥ó¤È¤«¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥Ý¥í¥Ã¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ùµë³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿¤Ë»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤«¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢Èà»á¤Î¾ÍèÀ¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö»Å»ö¤Ç¤¤ë¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÈà»á¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤¯¤¹¤°¤ë
¡Ö¤Þ¤¢¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤«¤Ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ËÅú¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà»á¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òË«¤á¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤¹¤®¤ë¤È¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤ËË«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö»ä¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡Ä¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹Åö¤Æ¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤¹
¡ÖÀË¤·¤¤¡ª¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»Ùµë³Û¤¬¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹Åö¤Æ¥¯¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ô¥¿¥ê¾Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥¢¥Ô¥ó¾Þ¤âºî¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È³Ë¿´¤ËÇ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÉáÄÌ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë
¡Ö¡Ø¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï30ÂåÁ°È¾¤Ç60Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê³Û¡×¤È¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¤â¤¦¾¯¤·¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤Ç´¹»»¤·¤¿¤é²¿ËÜ¡©¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¢¤Ö¤ê¤À¤¹
¡Ö£¶ËüËÜ¡ª¤ß¤¿¤¤¤ËÅú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤Ë´¹»»¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª²Û»Ò¤Ê¤É°Â¤¤¤â¤Î¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ·ù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡ÖÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ã¤Æ100Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡©¡×¤ÈÅ¬Åö¤Ê¶â³Û¤ò½Ð¤·¤Æ¥«¥Þ¤ò¤«¤±¤ë
¡Ö´üÂÔ¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Î³Û¤ò¶µ¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤á¤ÎÍ½ÁÛ³Û¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà»á¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤¯¤¹¤°¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤á¤Î¶â³Û¤Ç¥«¥Þ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Öº£Ç¯¤Ï20Ëü±ß½Ð¤¿¤è¡×¤È¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¤òÅÁ¤¨¤ÆÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë
¡ÖÀè¤Ë¶â³Û¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¼«Ê¬¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Àè¼êÉ¬¾¡¤ÇÀè¤Ë»Ùµë³Û¤ò¥Ð¥é¤·¤ÆÈà»á¤Ë¤âÅú¤¨¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈà»á¤¬ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÊ¹¤Êý¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤ÏÈà»á¤ÎÀ³Ê¤äÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¿¼¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÈÜ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
