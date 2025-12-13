¡ÖÀã¤ÎÍÅÀº¤À¡Ä¡×ILLIT¡¦¥¦¥©¥ó¥Ò¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤¬È¿Â§µé¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿¿¤ÃÇò¥³¡¼¥Ç¤Ë¥¥å¥ó¡ÚPHOTO¡Û
ILLIT¤Î¥¦¥©¥ó¥Ò¤¬¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥ó¥Ò¤Î»ê¶áµ÷Î¥SHOT¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¨¤°¤¤¡×
¥¦¥©¥ó¥Ò¤ÏºÇ¶á¡¢ILLIT¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¦¥©¥ó¥Ò¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¥ó¥Ò¤Ï¥Õ¡¼¥ÉÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°¦¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
ËË¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿»ÅÁð¤äÂç¤¤ÊÆ·¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¡¢¥¦¥©¥ó¥ÒÆÃÍ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÀã¤ÎÍÅÀº¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÏÈ¿Â§¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥©¥ó¥Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ëILLIT¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢15Æü¤ÎTBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LOVE SONG Fes.¡Ù¡¢30Æü¤ÎTBS·Ï¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡¢31Æü¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ï¡¢K-POPÂè5À¤Âå¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤Ë¤·¤ÆÍ£°ì¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ê¡¢ILLIT¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÎ©¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¦¥©¥ó¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2007Ç¯6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¦¥©¥ó¥Ò¡£¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆHYBE»±²¼¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB¤ËÆþ¼Ò¡£2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØR U Next¡©¡Ù¤Ë¡¢Îý½¬À¸´ü´Ö¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç»²²Ã¤·¡¢ºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤ÇILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ç¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ºî¤ê¤¬¼ñÌ£¡£