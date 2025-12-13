¡Ö¾ï¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¡×¥á¥ó¥Î¥ó½Ð¿ÈŽ¥31ºÐÇÐÍ¥¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Ä¹ÃË¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤È¡È½é¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¡ÉÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÆ»
2017Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¡Øhis¡Ù¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯Â¤é¤º¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤¬É×ÉØ¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊÑ²½¤òÃúÇ«¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿ËÜºî¤Ç¡¢µÜÂô¤µ¤ó¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ë¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤à¥¿¥â¥Ä¤òÇ®±é¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ªÉãÍÍ¤È¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤¿
¡½¡½º´Æ£¥µ¥Á¡Ê´ß°æ¡Ë¤Èº´Æ£¥¿¥â¥Ä¡ÊµÜÂô¡Ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Êâ¤ó¤ÀÇ¯·î¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¥¿¥â¥Ä¤Ï»ÊË¡»î¸³¤Ë¼õ¤«¤é¤º¡¢±þ±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¥µ¥Á¤¬¹ç³Ê¡£¥µ¥Á¤ÎÇ¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢µÜÂô¡Ë¡§±Ç²è¤È¤¤¤¦¤È¡¢Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆü¾ïÅª¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â¤´¤¯¾¯¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é´¶¤¸¼è¤ë¤â¤Î¤Ï´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ò¼á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜÂô¡§µÊÃãÅ¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¼õ¤±¤¿»ÊË¡»î¸³¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥Á¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¸þ¤«¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¤Ç¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤â»£¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥â¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Þ¤º¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Á¤¬¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢º¨¤ß¤È¤¤¤¦¤«ÅÊ¤ß¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥«¥Ã¥³°¤¯¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤¬Á´Éô¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥»¥ê¥Õ¼«ÂÎ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÄÀÌÛ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄÀÌÛ¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¡¢´ÆÆÄ¤ä´ß°æ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¾å¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï24ºÐ¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½µÊÃãÅ¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥â¥Ä¤Î¿´¤ÎÆâ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÂô¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥â¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤â´Þ¤á¤¿¡¢Ê£»¨¤Ç¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤Ï¡£
µÜÂô¡§º£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³ä¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥â¥Ä¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¾ðÌÌ¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎäÀÅ¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½±Ñ¸ì¤òÏÃ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂÇ¯Îð¤Î31ºÐ¤è¤ê¤â¡¢¾å¤Ë¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÜÂô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÃæ¿È¤Ï24ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â»þÂå
¡½¡½¥¿¥â¥Ä¤Ï¥µ¥Á¤È¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÂô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍÉ¤ì¤¿»þ´ü¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÜÂô¡§ÍÉ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¾ï¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï3¿Í·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢Äï¤ÈËå¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Äï¤ÈËå¤¬¥±¥ó¥«¤ò»Ï¤á¤¿¤éÃçºÛ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ä·»Äï¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜÂô¡§ÍÉ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¾ï¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï3¿Í·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢Äï¤ÈËå¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Äï¤ÈËå¤¬¥±¥ó¥«¤ò»Ï¤á¤¿¤éÃçºÛ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ä·»Äï¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£