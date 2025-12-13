Ï·¸å¤Î»ñ»º·ÁÀ®¡¢Åê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ä¤À¤ì¤Ç¤â¡¦¤¤¤Þ¤¹¤°¡¦°ÂÁ´¤Ë¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÊýË¡¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬Äó°Æ¡Û
¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤¬¡¢µëÎÁ¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¡£¤Ê¤é¤ÐÅê»ñ¤Ç¡ª¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Åê»ñ¤Ï¤É¤ì¤Û¤Éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¡¢¤À¤ì¤â¤¬¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄÍºê¸øµÁ»á¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Ç¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¡¢¤Ê¤é¤Ð¡Ä
Ï·¸å»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤éÅê»ñ¤ÇÁý¤ä¤½¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤ÇÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò³Ð¸ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤âÏ·¸å»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ËÅê»ñ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÂ»¤ò¤·¤¿¤éÈá»´¤ÊÏ·¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤ÏÅê»ñ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÍÂ¶â¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¼å¤¤¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤À¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¤³ô¤ä³°²ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬¤à¤·¤í°ÂÁ´¤À¡×¤È¤¤¤¦¾Ã¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¾Íµ»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ²Ô¤®¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÏ·¸å¤ò²á¤´¤½¤¦¤È´èÄ¥¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡£
Åê»ñ¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ²Ô¤²¤ÐÏ·¸å»ñ¶âÉÔÂ¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°²ó¤ÎÀÛ¹Æ¡ØÄêÇ¯Ä¾Á°¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ç¥«¥Ð¡¼¡ª¡×¤ÎÀïØË¥ê¥¹¥¯¡Ä¤¹¤°¤Ë³«»Ï¤Ç¤¤ë¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¡õ·ÁÀ®¡×¥¹¥¡¼¥à¤È¤Ï¡©¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¡Û ¡Ù¤ÇÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êýºö¤òÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
À¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÂ¶âÄÌÄ¢¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑÌÀºÙ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼ç¤Ê»Ù½Ð¹àÌÜ¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤Î»Ù½Ð¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Î¤Ï¡ÖÊÝ¸±¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÊÝ¸±¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÈñÍÑ¤ò¸ÜµÒ¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¤Ë¤Ï²ÃÆþ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»þ¤Ë¤ÏÊÝ¸±¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢Àì¶È¼çÉØ¡ÊÉ×¡Ë¤ÈÆý°û¤ß»Ò¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬Í×À¤ÎÇö¤¤ÊÝ¸±¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿·Æþ¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ì¿ÍÁ°¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´«Í¶¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î¼Ò²ñ¿Í¤À¤«¤éÊÝ¸±¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÄÌ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤Ç¤â¡¢Èá¤·¤à¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤ÇÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡ÊÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢¸øÌ³°÷Åù¤ò´Þ¤à¡£°Ê²¼Æ±ÍÍ¡Ë¤â¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂ¿³Û¤ÎÍÂ¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤Ç¤âÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¤½¤ì¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£
°åÎÅÊÝ¸±¤â¡¢¸¶Â§ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤Ï¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤Û¤Éµð³Û¤Î¼£ÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³Ø»ñÊÝ¸±¤âÉÔÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¾ÍèÉ¬Í×¤Ê¶µ°é»ñ¶â¤Î¸«Åö¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±Ãù¶â¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÝ¸±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖËü¤¬°ì¤Î»þ¤Ëµð³Û¤Î»Ù½Ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ËÈ÷¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É¬¤ºÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë»Ù½Ð¤ÏÊÝ¸±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãù¶â¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿Êý¤¬ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÈñÍÑ¤ÎÊ¬¤À¤±°Â¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¤ÏÉ¬Í×¤«¡©¡¡½¬¤¤»ö¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
ÅÔ²ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò¼êÊü¤·¤Æ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨ÈñÍÑÅù¤â´Þ¤á¤ë¤È°Ý»ýÈñ¤¬ÂçÊÑ¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò¼êÊü¤·¤Æ¡¢ÁêÅöìÔÂô¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤âÈñÍÑ¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»È¤¦¤È¡¢±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ÎÇ¯²ñÈñ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»Ò¤É¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¤Á¤ó¤È»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊËþÂ¤Î¤¿¤á¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â
Â¿¿ô¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤¬¤¢¤ë¹¤¤²È¤ò¹Ù³°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¤é±Ø¶á¤¯¤Î¶¹¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÈË¼¸÷Ç®Èñ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÝ½ü¤â¸ÍÄù¤ê¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢Åß¤ÎÌë¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ù³°¤Î½»Âð¤Î²Á³Ê¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Âð¤òÇä¤Ã¤ÆÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¼«Âð¤¬Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ø¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤éÇä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Æ°°ú¤Íî¤È¤·¹àÌÜ¤Ï¡¢¶â³Û¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¸«Ä¾¤½¤¦
°Ê¾å¡¢Âç¤¤Ê»Ù½Ð¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶â³Û¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¼«Æ°°ú¤Íî¤È¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¶á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ÎÇ¯²ñÈñ¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹»¨»ï¤ÎÄê´ü¹ØÆÉÎÁ¶â¡¢²¿Ëç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÇ¯²ñÈñ¡¢Åù¡¹¤Ï¡¢¡Ö²òÌó¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¤Ï·¸å¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÌÌÅÝ¤Ç¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²òÌó¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¹Æ¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ»º±¿ÍÑÅù¡¹¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤¬¸·Ì©¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¡¢¹Ö±é¡¢¸¶¹ÆÅù¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÌ³¶É¡×¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖTHE GOLD ONLINE¡×¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÍºê ¸øµÁ
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È