¡¡¶áÇ¯¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤ÏÅÅÆ°²½¤ä¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±ç¤ÎÏÃÂê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ä¬Î®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î1Âæ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤Ç¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ³Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÃÛ¤¡¢¤¤¤Þ¤ä¹ñÆâ³°¤Ç¡ÈÊ¸²½¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥¹¥º¥¿·¡Ö¡ÈËÜ³Ê»Í¶î¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¤Û¤«¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼µ¬³Ê¤Î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥·¥¨¥é¡×¡¢5¥É¥¢¤Î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥Î¥Þ¥É¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢11·î¤«¤éÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥à¥Ë¡¼µÚ¤Ó¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥·¥¨¥é¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºòº£¤Î¸òÄÌ´Ä¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î¶¯²½¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Þ¤ÇÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤âÄ¹µ÷Î¥¤Ç¤â±¿Å¾¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê²û¤Î¿¼¤µ¤¬Áý¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ XG¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤¬Ä¹Ç¯¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÁö¤ê¤Îº¬´´¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áõ¾þ¤ä²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤¿»ÅÍÍ¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î²ÁÃÍ¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1725mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2250mm¤È¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤µ¤È°Ï©ÁöÇËÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ç¤Ï¡¢16¥¤¥ó¥Á¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥Ï¥í¥²¥ó¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¼ÂÍÑÀ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÈþ¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç³ä¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ê¤éÊÑ·Á¤·¤Æ¤â½¤Íý¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆ»¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¡É¤é¤·¤¤È½ÃÇ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÌ¤ÅÉÁõ¤Î¼ù»é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢»È¤¤ÅÝ¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÇÛÎ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÖÂÎ¤Î·¹¤¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¡¼¥·¥ê¥ó¥À¡¼¼°¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥¦¥ì¥¿¥ó¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Í¾·×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÇÓ¤·¤¿¹½À®¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤¢¤ë¼ï¤Î·é¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤ÊÁàºîÂÎ·Ï¤À¤±¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ï©ÌÌ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬XG¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï660cc¤ÎR06A·¿¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ64PS¤ÈºÇÂç¥È¥ë¥¯96Nm¤òÈ¯´ø¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï4Â®AT¤Þ¤¿¤Ï5Â®MT¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎÁàºîÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄãÂ®°è¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤¬½Ð¤ëÆÃÀ¤Ï¡¢»³Æ»¤ä°Ï©¤Ç¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤È3¥ê¥ó¥¯¥ê¥¸¥Ã¥É¥¢¥¯¥¹¥ë¤È¤¤¤¦¸ÅÅµÅª¤«¤Ä´è¾æ¤Ê¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÂÐÃÏ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤È¤Í¤¸¤ì¤Ë¶¯¤¤Â²ó¤ê¤ò¼Â¸½¡£
¡¡ÊÒÎØ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÊý¤òÃÏÌÌ¤Ë¶¯¤¯²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÆÃÀ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÍ£°ì¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¤Ç¡¢2H¡¦4H¡¦4L¤ò¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¥ì¥Ð¡¼¤ÇÁª¤ÖÅÁÅýÅª¤ÊÊý¼°¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅ»ÒÀ©¸æ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÁöÇËÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ëÅÀ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÉô²þÎÉ¸å¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼ XG ¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï191Ëü8400±ß¤Ç¡¢ÁõÈ÷¤òÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç ¡ÈÁö¤ê¤ÎËÜ¼Á¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥Î¥Þ¥É FC¡×¤Ï265Ëü1000±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤Ï73Ëü±ß°Ê¾å¤Î²Á³Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Á³Êº¹¤³¤½¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¿È¤ÎÍÑÅÓ¤äµá¤á¤ëÊý¸þÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£