¡ã¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥À¥ó¥Ò¥ëÁª¼ê¸¢¡¡2ÆüÌÜ¡þ12Æü¡þ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°C¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¡þ7656¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äDP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î·ËÀîÍ¿Í¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢½éÆü¤Î½ÐÃÙ¤ì¤¬¶Á¤¡¢¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦80°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¿¥ë15¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë25ºÐ¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥Á¥ã¥«¥é¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥ä¥¤¥Ç¥ó¡¦¥È¥ì¥¤¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¡¢¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Î¥ê¥¹¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦17°Ì¥¿¥¤¤Ç·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï150Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2²¯7440Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï23Ëü7750¥æ¡¼¥í¡ÊÌó4350Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
