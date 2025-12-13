ÊÒÉÕ¤±¤Ç¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¡× ÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤â²÷Å¬¤Ë¡¡¡Ö8ÉÃ¡×¤Ç»Ï¤á¤ëËÉºÒ¼ýÇ¼¤Î¥³¥Ä
ÊÒÉÕ¤±¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤Î1½µ´Ö¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£12·î8Æü¿¼Ìë¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¡¢12Æü¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é½©ÅÄ¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èó¾ï¿©¤Ê¤É¤ÎÈ÷Ãß¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÒÉÕ¤±¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤íÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤Ž¥Ž¥Ž¥¡£¤½¤Î°ìÊâ¤ò¡ÈÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡É¤È¹Í¤¨¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ä¼ýÇ¼¤¬¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÈËÉºÒ¼ýÇ¼¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡É¤È¤·¤Æ¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¾¾±Ê¤ê¤¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤ëÊÒÉÕ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¡¢·§ËÜ¸©Ä¹½§Ä®¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡ÄÍÎÉþ¡¢²¿Ãå»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
12·î7Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹Ö±é¤ÎËÁÆ¬¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤¬1Ç¯´Ö¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëÍÎÉþ¤Î¿ô¤Ã¤Æ¡¢²¿Ãå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÁªÂò»è¤Ï①50Ãå¡¢②100Ãå¡¢③150ÃåŽ¥Ž¥Ž¥¤µ¤¢¡¢¤É¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡Ö②100Ãå¡×¡£
°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤¹¤°¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¬ËÉºÒ¤Ë¡©
¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÒÉÕ¤±¤³¤½¤¬ËÉºÒ¤ÎÂè°ìÊâ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¯ÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤±¤¬¤ò¤¹¤ë´í¸±¤ä¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£
¡ÖÊÒÉÕ¤±¡×¢ª¡Ö°ÂÁ´ÂÐºö¡×¢ª¡ÖÈ÷Ãß¡×
¤³¤Î½çÈÖ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤¬ÊÒÉÕ¤¯¤ÈÈ÷Ãß¤òÃÖ¤¯¥¹¥Úー¥¹¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈòÆñ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢²Ð»ö¤ÇÇ³¤¨¹¤¬¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤Û¤«¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÎÃµ¤·Êª¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö8ÉÃ°ÊÆâ¡×¤Ë¼è¼ÎÁªÂò¤ò
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥â¥Î¤òÊÒ¤Å¤±¤ë»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Éþ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
①¥â¥Î¤òÁ´Éô½Ð¤¹
②¡Ö¤¤¤ë¥â¥Î¡×¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¤ËÊ¬¤±¤ë
③¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡¡¢¨É¬Í×¤Ê¥µ¥¤¥º¤ä¿ô¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯
④¤¤¤ë¥â¥Î¤À¤±¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯¼ýÇ¼¤¹¤ë
¤³¤Î»þ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö8ÉÃ°ÊÆâ¡×¤Ë¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂ¨ÃÇÂ¨·è¤òÇ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÌÂ¤¦»þ¤Ï¡ØÌÂ¤¦¥â¥Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1Ç¯´Ö¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼¡¤Ï½èÊ¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê¡ÈÌÂ¤¤¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãå¸Å¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉþ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â»×¤¤½Ð¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤òºñ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡Øºñ¤ê¥«¥¹¡Ù¤Ë¤·¤Æ½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£»×¤¤½Ð¤òºñ¤ê¤È¤Ã¤Æ¾º²Ú¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
▶¼Ì¿¿¤Ë»£¤ë
▶¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë
▶¤½¤Î¥â¥Î¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿Í¤ËÏÃ¤¹
▶Âè»°¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯
▶ÊÒÉÕ¤±¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ¡Ö»×¤¤½Ð¥Îー¥È¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡¡
¡Ö¼«Á³ºÒ³²¤Ï¸º¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èï³²¤ÏÈ÷¤¨¤Ç¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¿Ì¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Çµ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÍèÇ¯¤Ç10Ç¯¡£11·î¤Ë¤Ï°¤ÁÉÃÏ°è¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1·î1Æü¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸Æü¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È½¸¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤ÈÉô²°¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃª¤À¤±¤Ç¤â¡Öº£Æü¤Ï¤³¤³¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¡ª¡×¤È¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë»ö¤¬¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊÒÉÕ¤±¤Î¥³¥Ä¡×¤À¤È¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤è¤ê¤â¡¢²÷Å¬¤Ê²È¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏÃ¤·¼ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ËÉºÒ¼ýÇ¼¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー ¾¾±Ê¤ê¤¨¤µ¤ó
¼ýÇ¼¤òÈþ¤·¤¯¤ß¤»¤ëÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æµ¯¶È¤·¤¿1Ç¯¸å¡¢2016Ç¯4·î¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÅÝ¤ì¡¢Å·°æ¤Î¥é¥¤¥È¤¬³ä¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌ¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¡Ö°ÂÁ´¤ËÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÄË´¶¡£ËÉºÒ»Î¡¢ËÉºÒ¶¦°é´ÉÍý»ÎÇ§Äê¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ÎËÉºÒ¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏËÉºÒ¼ýÇ¼¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¼ýÇ¼¡ÊËÉºÒ¼ýÇ¼¡Ë¡×¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹Ö±é¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢½ñÀÒ¼¹É®¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£