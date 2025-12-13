¡Úºå¿À¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼êÆÃ½¸¡¦»³ºê¾È±Ñ¡ÛÄü¤á¤«¤±¤¿Ìîµå¤ÎÆ»¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅðÎÝ²¦¤È¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡¡ËÜµ¤¤ÇÎÁÍý¤ÎÆ»¸¡Æ¤¤«¤é°ìÅ¾
¡¡£±£°·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢ºå¿À¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿£·Áª¼ê¡Ê£±¡Á£µ°Ì¡¦°éÀ®£±¡¢£²°Ì¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï°éÀ®£²°Ì¤Î»³ºê¾È±Ñ³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡á´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°Ê¼¸Ë¡á¡£½ÓÂ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¾¯»þÂå¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¿ÊÏ©Àè¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»³ºê²È¤ÎÂè£³»Ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¼¡ÃËË·¤Ï¡¢¡Ö¾È±Ñ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¾È¤é¤¹¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢Î¾¿Æ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿£Ô£Â£Ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾È±Ñ¡×¤Ë¤â¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¿Ì¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é½ÓÂ¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÝ°é±à¤Î¤«¤±¤Ã¤³¤Ç¤Ï£±ÈÖ¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤é£¶Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯¥ê¥ì¡¼¤ÎÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Êì¡¦¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤ÏÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Éé¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ç¡£¿Æ¤È°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤â²ù¤·¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·»¤ÈÆ±»þ¤Ë¾®£²¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¡££´Ç¯À¸¤ÇÃæ·ø¤ò¼é¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¾È±Ñ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¿¤é°Â¿´¡×¤È¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â½ÓÂ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¹â¹»¤Ï¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ø¡£ÍýÍ³¤ÏÌîµå¤â¤Ç¤¤ë¾å¤Ë¿©ÊªÄ´Íý²Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£Î¾¿Æ¤Ï¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÎÁÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»ºß³Ø»þ¤ËÄ´Íý»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤Æ½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³Ç¯²Æ¤ÏÄ¹ºê¸©¤ÎÆÈ¼«Âç²ñ¤Ç£³²óÀïÇÔÂà¡£¡Ö¹â¹»¤ÇÌîµå¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÄ´Íý»Õ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È³Ø¹»¤Î»ñÎÁÀÁµá¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢ËÜµ¤¤ÇÎÁÍý¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦Ê¼¸Ë¥Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¼õ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£Çº¤ó¤ÀËö¡¢Ìîµå¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¥Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¥º¤Ç¤¹¤°¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££²Ç¯ÌÜ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ÀîÏÂÂç´ÆÆÄ¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂ¤À¤±¤Ç¥×¥í¤Ë¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÅðÎÝ¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤âÍ¿¤¨¤¿¡££³Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅì¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥×¥í¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë»³ºê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£»³Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎý½¬¤ËÍè¤ë»þ´Ö¤âÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬»þ´Ö¤ÎÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¨Àè¤·¤ÆÁÒ¸Ë¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥×¥í¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¾¯¤·¤º¤Ä²êÀ¸¤¨¡¢£´Ç¯ÌÜ¤ÏÅðÎÝ¿ô¤â½çÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·£··î¤Ë»àµå¤Ç±¦¤Û¤ª¤ò¹üÀÞ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶Ã°Û¤Î£±¥«·î¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡££´£°»î¹ç¤Ç£·£´ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤â£µ£±ÅðÎÝ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡£µÇ¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤éº£Ç¯¤Ç¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¤â°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤Î£¹·î¤´¤í¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é»à¤Ìµ¤¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÌ´¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¼þÅì¤µ¤ó¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤±Û¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£»Õ¾¢¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡á¤ª¤ï¤ê¡á
¡¡¡Ú»³ºê¾È±Ñ¡Ê¤ä¤Þ¤µ¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¨¤¤¡Ë¥¢¥é¥«¥ë¥È¡Û
¡¡¢¡À¸¤Þ¤ì¡¡£²£°£°£²Ç¯£±£²·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£³ºÐ¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È
¡¡¢¡ÅêÂÇ¡¡±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á
¡¡¢¡¥µ¥¤¥º¡¡£±£·£´¥»¥ó¥Á¡¢£¶£·¥¥í
¡¡¢¡Â¡¡£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£µÉÃ£¸
¡¡¢¡±óÅê¡¡£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¢¡²ÈÂ²¹½À®¡¡Î¾¿Æ¡¢·»¡¢»Ð¡¢Ëå
¡¡¢¡µåÎò¡¡¾®³Ø£²Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡££²£±Ç¯¤Ë´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦Ê¼¸Ë¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£²£´Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°ÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡¢¡ÆÃµ»¡¡Ìîµå¡¢Áö¤ë¤³¤È
¡¡¢¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¡¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç»¶ºö¡£°ìÆü¤Ç£³£°¡Á£´£°¥¥í¤³¤¤¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¢¡¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡¡Êì¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹