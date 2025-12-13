¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¸ì¤Ã¤¿¹â»Ô»á¡¢Àå¤Îº¬¤â´¥¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡Öµð³Û¥Ð¥é¥Þ¥À¯ºö¡×¡ÄÄË¤ß¤«¤éÆ¨¤²¤ë¼«Ì±À¯¼£¡ÖÀÎ¤Ï¶Ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¡¡2025Ç¯5·î13Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ï¸×¥ÎÌç¥Ë¥åー¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤â¹¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¥¼¥í¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢17Æü¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¼õ¤±¡Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÇÔËÌ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê»¥ËÚ¤Ç¤Î¹Ö±é¡Ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁíºÛÁªÄ¾Á°¤Î9·î19Æü¤Ë¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢¥ì¥¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤Ê¤É¤Ë1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¤«¤«¤ë¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¨±þÀ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈµÞ¤Ë¥Èー¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ðµð³Û¤Î¥Ð¥é¥Þ¥¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ºÀÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸ºÀÇ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¡Ø¿Þ²ò¡Ö¸ºÀÇ¤Î¤¤Û¤ó¡×¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ù¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥ª¥µ¥ï¡¦¥¥Ì¥è»á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÏÄË¤ß¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¡£¥¥Ì¥è»á¤¬Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯――¡£
¡Öºï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÁýÀÇ¤«¼Ú¶â¤ÇÏÅ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡ÀèÆü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤Ç¡Ø¹â¹»À¸ÉÞÍÜ¹µ½ü¤Î½Ì¸º¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ù¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤É¤â£±¿Í¤¢¤¿¤ê£²Ëü±ßµëÉÕ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¡¢¹â¹»À¸ÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÏÍ¿ÅÞÀÇÄ´¤ÇµÄÏÀÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬½Ì¸º¤ò»Ø¼¨¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¹ñÌ±¤¬°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡Ö¸ºÀÇ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡È¥Ð¥é¥Þ¥Ï¢È¯¡É¤Ø¤È»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÉÞÍÜ¹µ½ü¤Î½Ì¾®¡¦ËÉ±ÒÁýÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿ÁýÀÇÏ©Àþ¤ØÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¸ºÀÇ¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö»Ò¤É¤â2Ëü±ßµëÉÕ¡×¡¢¡Ö´ë¶È¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¡×¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ¤Î½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¡Ö¥¯ー¥Ý¥ó¡×¡ÖÄã½êÆÀ¸þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¡¢µð³Û¤Î¥Ð¥é¥Þ¥¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤Ï5Ëü±ßÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¡£¡ÊºÐÈñÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¹ñ²ñ¤Ï¸«Á÷¤ê¡Ë¡£¹ñÌ±¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¤â¤È¤â¤È¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¸ºÀÇ¤òÈò¤±¡¢°Â°×¤Ê¥Ð¥é¥Þ¥¤ÈÁýÀÇ¤ËÆ¨¤²¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ºÐ½Ðºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÌÜÉ¸¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤Î¾ÊÄ£¤âÍ½»»¤òºï¤é¤Ê¤¤¡£ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦²þ³×¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë¶É¡¢¡Öºï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÁýÀÇ¤«¼Ú¶â¤ÇÏÅ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î¹½¿Þ¤Ë´Ù¤ë¡£
¡Ö¤É¤³¤òºï¤ë¤«¡×¤«¤éÆ¨¤²¤º¡¢ËÜµ¤¤ÇÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿»þÂå
¡¡À¯¼£²È¤Ï¸ÄÊÌ¤ÎÀ¯ºö¤Ç¸ºÀÇ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢´±Î½¤äÂ²µÄ°÷¤ËÄñ¹³¤µ¤ì¹øÀÞ¤ì¤¹¤ë¡£¡ÖÇ¯¶â¤òºï¸º¤·¤í¡×¤È¸À¤¨¤Ð¸üÏ«Â²¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤¢¤¦¡£¡Ö¸üÏ«¾Ê¤È¤·¤Æ£µ%ºï¸º¤·¤í¡£²¿¤òºï¸º¤¹¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤í¡×¤È¤¤¤¦¤È´±Î½¤ÈÂ²µÄ°÷Æ±»Î¤¬ÄÙ¤·¹ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤òºï¤ë¤«¡×¤«¤éÆ¨¤²¤º¡¢ËÜµ¤¤ÇÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹âÅÙÀ®Ä¹¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ºâÀ¯´íµ¡¤¬Ç÷¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿1970～80Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤³¤½¡¢¥¼¥í¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÅÚ¸÷Î×Ä´¤À¡£
¡¡1970Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥Ë¥¯¥½¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÂè°ì¼¡ÀÐÌý´íµ¡¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÄ¾·â¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹âÀ®Ä¹¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÀÇ¼ý¤Î¼«Á³Áý¤Ï¾Ã¤¨¡¢ÆÃ¤ËË¡¿ÍÀÇ¼ý¤Î¿¤Ó¤Ï20¡óÄ¶¤«¤é6¡óÂæ¤ØµÞÍî¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÐ½Ð¤ÏµÕ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1972Ç¯¤Ï¡ÖÊ¡»ã¸µÇ¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ï·¿Í°åÎÅÈñ¤ÎÌµÎÁ²½¤äÇ¯¶â¤Î³È½¼¤Ê¤É¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¹¤²¤¿¤«¤é¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡×¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦»ö¶È¤âµÞ³ÈÂç¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1973Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é24.6¡ó¤â¤ÎÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ë¡£º£¤Î¥Ð¥é¥Þ¥À¯¼£¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¡¦¸µ¶§¤È¸À¤¨¤ë»þÂå¤À¡£
¡¡·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ê¤É¤ò¸µ¤Ë¤»¤º¡¢ÁªµóÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËºÐ½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀÇ¼ý¤¬¿¤Ó¤º¡¢ºÐ½Ð¤À¤±¤¬ËÄÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë1975Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÀÖ»ú¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÆÃÎã¸øºÄ¡ÊÀÖ»ú¹ñºÄ¡Ë¡É¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë°ÍÂ¸¤·»Ï¤á¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤¿ºâÀ¯¡×¤«¤é¡¢¡Ö¼Ú¶â¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤¿ºâÀ¯¡×¤Ø¤ÈÂÎ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¼¥í¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¡Ö°ì±ß¤¿¤ê¤È¤âÁý¤ä¤¹¤Ê¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ºâÀ¯°²½¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÂ¢¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ºÐ½ÐËÄÄ¥¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢³Æ¾ÊÄ£¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¦¤Á¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÍ½»»¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡£À¯¼£²È¤â¡ÈÃÏ¸µ¸þ¤±¤ÎÍ½»»¡É¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡£ÀÑ¤ß¾å¤²Êý¼°¤Ç¤Ï»õ»ß¤á¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥·ー¥ê¥ó¥°¡Ê³µ»»Í×µá¤Î¾å¸ÂÀßÄê¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö³Æ¾ÊÄ£¤¬Í½»»¤ò¡ÈÀ¹¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÉÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡È¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«Í×µá¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤ÈÅ·°æ¤ò·è¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¤æ¤ë¤¤¾å¸Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ºâÀ¯ºÆ·ú¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë1980Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÆó¤Ä¤ÎÊý¼°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡1982Ç¯ÅÙ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¼¥í¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¤À¡£ÆâÍÆ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¸·¤·¤¤¡£¡Ö³Æ¾ÊÄ£¤Î°ìÈÌºÐ½Ð¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê°ì±ß¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤â¤·¿·¤·¤¤À¯ºö¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î½ê´É¤Î¤É¤³¤«¤òºï¤Ã¤ÆÇ±½Ð¤·¤í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¡Ö¤É¤³¤òºï¤ì¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£À¯¼£¤¬Ä¾ÀÜ»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢Â²µÄ°÷¤ä¶È³¦¤¬È¿È¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÁý²Ã¥¼¥í¤È¤¤¤¦ÏÈ¤À¤±·è¤á¤ë¡×¡£
¡ÖÉ¬¤ºÁ´Ç¯¤è¤ê¸º¤é¤»¡×
¡¡²¿¤ò¼é¤ê¡¢²¿¤òÄü¤á¤ë¤«¤Ï³Æ¾Ê¼«¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦Êý¼°¤ò¼è¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢³Æ¾ÊÄ£¤ÏÆâÉô¤Ç·ã¤·¤¤¼è¼ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£1982Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ç¤Ï°ìÈÌºÐ½Ð¤Î¿¤Ó¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¸øºÄÈ¯¹Ô³Û¤â¸º¾¯¡£°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºâÀ¯¤Ï¤Ê¤ª¸·¤·¤¯¡¢ÀÇ¼ý¤ÎÄãÌÂ¤âÂ³¤¯¡£¤½¤³¤Ç1983Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÍ½»»Í×µá¤Ï¡¢Á°Ç¯¤è¤ê£µ¡ó¾¯¤Ê¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¡£²È·×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ïº£Ç¯¤è¤ê£µ¡óºï¤ì¡£¤É¤³¤òºï¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¥¼¥í¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ºÐ½Ð¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¡ÈÁ°Ç¯³ä¤ì¡É¤¬¶¯À©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¼¥í¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡1981Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿ÂèÆó¼¡Î×»þ¹ÔÀ¯Ä´ºº²ñ¡¢ÄÌ¾ÎÅÚ¸÷Î×Ä´¤À¡£²ñÄ¹¤ÎÅÚ¸÷ÉÒÉ×¤Ï¡¢·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¤âÁÆ¿©¤È¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò´Ó¤¡¢¡Ö¥á¥¶¥·¤ÎÅÚ¸÷¤µ¤ó¡×¤È¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ÎÀ¶ÉÏ¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¡Ö¹Ô³×¡×¡ÖºâÀ¯ºÆ·ú¡×¤È¤¤¤¦¹Å¤¤¥Æー¥Þ¤Ë¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÚ¸÷Î×Ä´¤¬¿Ê¤á¤¿²þ³×¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¥¹¥ê¥à²½¡¢ÆÃÊÌ²ñ·×¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¸øÌ³°÷¿Í·ïÈñ¤ÎÍÞÀ©¡¢¹ñÅ´¡¦ÅÅÅÅ¸ø¼Ò¡¦ÀìÇä¸ø¼Ò¤Î²þ³×¡¢¡ÖÁýÀÇ¤Ê¤ºâÀ¯ºÆ·ú¡×¤Î´ú°õ¤È¤·¡¢ÂçÃÀ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡È¶Ú¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡Åö»þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ¤äÊóÆ»¤¬ÅÚ¸÷¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡È¹Ô³×ÂÔË¾ÏÀ¡É¤¬À¤ÏÀ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¹ñÅ´Ê¬³äÌ±±Ä²½¤äÄÌ¿®¡¦ÀìÇä¤Î²þ³×¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ×Ä´¤ÎÄó¸À¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥í¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦Í½»»ÍÞÀ©¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢ÅÚ¸÷Î×Ä´¤¬¾úÀ®¤·¤¿¡ÖÌµÂÌºï¸º¤Î¶õµ¤¡×¤È¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÁýÀÇ¤Ê¤ºâÀ¯ºÆ·ú¡×¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²þ³×¤Î¡ÈÄË¤ß¡É¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£¹ÔÀ¯¥¹¥ê¥à²½¤ä»°¸ø¼Ò²þ³×¤Ç°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿°ìÊý¡¢ËÜ´Ý¤Ç¤¢¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤á¤ºÌäÂê¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î×Ä´¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö»ðÌäµ¡´Ø¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯À©ÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£ÃæÁ¾º¬Æâ³Õ¤¬¼çÍ×²þ³×¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÀ¯¼£Åªµá¿´ÎÏ¤âÄã²¼¤·¡¢À¤ÏÀ¤Î¡È¹Ô³×Ç®¡É¤â¼¡Âè¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ìò³ä¤ò½ª¤¨¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥é¥Þ¥À¯¼£¤Î¸µ¶§¡¦¼«Ì±ÅÞ¤¬²þ³×Â¦¤Ë¤¤¤ë¸Â¤êº£¸å¤âÆ±¤¸·ëËö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡È¶Ú¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤òºï¤ë¤«¡×¤òÈò¤±¤º¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤¤¤Þ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¡ÖÄË¤ß¡×¤«¤éÆ¨¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¤É¤¦¤«¡£°ìÅÙ¤¤ê¤Î£²Ëü±ßµëÉÕ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÍðÈ¯¡¢¶È³¦¸þ¤±Êä½õ¶â¤Î¥Ð¥é¥Þ¥¡¢¤½¤Î±¢¤ÇµÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤Ï£µËü±ßÁý³Û¡£¤³¤ì¤é¤ò¸«¤Æ¡¢¹ñÌ±¤¬¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌµÂÌ¤òºï¤ì¡×¤ÈÅÜ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£º£¤ÎÀ¯¼£¤Ï¡¢ËÜ´Ý¤ÎºÐ½Ð²þ³×¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢¡È¿Íµ¤¼è¤ê¤ÎµëÉÕ¡É¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¥¼¥í¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¡¢ÅÚ¸÷Î×Ä´¤ÎÎò»Ë¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÐ½Ð²þ³×¤«¤éÆ¨¤²¤ëÀ¯¼£¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤¬¸þ¤±¤ë¤Ù¤ÅÜ¤ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥¤Ç¿Íµ¤¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯¼£¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢µá¤á¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤òºï¤ë¤«¡¢²¿¤ò»Ä¤¹¤«¤òÀµÌÌ¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ëÀ¯¼£¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡ÖµëÉÕ¡×¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÖÊä½õ¶â¡×¤À¤±¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ï·è¤·¤Æ·òÁ´²½¤·¤Ê¤¤¡£º£¤³¤½¡¢¤«¤Ä¤ÆËÜµ¤¤ÇÌµÂÌ¤òºï¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ºÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ºÐ½Ðºï¸º¡£ºâÀ¯¤â·ÐºÑ¤âÀ¤³¦´Ä¶¤â°ÊÁ°¤è¤ê°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò´Þ¤á¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥·ー¥ê¥ó¥°¤ÎºÆÄ©Àï¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡£