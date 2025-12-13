Èþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥»¥¡¦¥æ¥¦¥Æ¥£¥ó¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¥³¡¼¥Ç¡¡¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Á¡ª¡ª¡×
½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥»¥¡¦¥æ¥¦¥Æ¥£¥óÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬2025Ç¯12·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È»ç¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¤Ê»ç¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ
¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥Áª¼ê¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê»ç¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤ò»ý¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ´ù¤Ë¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤È¤Ï°ã¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢»ç¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£³¹Ãæ¤Ç¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·²á¤®¤ë¡Á¡Á¡×¡ÖÅ·»È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
11Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¾þ¤ê¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Á¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÅ·»È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£