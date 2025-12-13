¡Ö¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡×¤Ï1988Ç¯¡¢¤Ê¤¼°ÛÎã¤Î¡ÖÀäÈÇ¡×¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¡×¤È¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ë¡È¹³µÄ¡É¤À¤Ã¤¿
¡Ö¹õ¿Íº¹ÊÌ¡×¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢Àä¤¨¤ºµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î2025Ç¯¤â8·î¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó½÷»Ò¤Ç¡¢¥é¥È¥Ó¥¢Áª¼ê¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«·ÏÊÆ¹ñÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿ºÝ¡¢Áê¼êÊý¤ò¡Ö¶µ°é¤âÉÊ³Ê¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Öº¹ÊÌÅª¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Á½Ð¿È¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ßÁª¼ê¤â¡¢¡ÖºÇ°¤Î¸ÀÍÕ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªÌäÂê¤È¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµî¡¢ºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿»öÎã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º£¤«¤é37Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¡Ø¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡ÙÀäÈÇÁûÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î½ª¤ï¤ê¤â´Ö¶á¤Î1988Ç¯12·î¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ë¤¢¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¡Ö¹õ¿Íº¹ÊÌ¤À¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢´äÇÈ½ñÅ¹¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ±½ñ¤òÀäÈÇÁ¼ÃÖ¤Ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ø¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡Ù¤òÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¯¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÇ¸µ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿Â¾¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤â´û¤ËÀäÈÇ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2005Ç¯¡¢¿ð±À¼Ë¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤¬Æ±½ñ¤òÉü´©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î17Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿·´©ËÜ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÀ¤¤Ë½Ð²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£1990Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¾·Ã×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî»Ô¤¬¡¢ÊÝ°é±à¤ä²ÈÄí¤ËÆ±½ñ¤ÎÇÑ´þ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡Ù¤Î²¿¤¬ÌäÂê¤È¤µ¤ì¡¢¤Ê¤¼ÀäÈÇ¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯¡¢¿ð±À¼ËÈÇ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÀäÈÇ¤ÎºÝ¤Î·Ð°Þ¤òÅö»þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¹³µÄÊ¸¤òÁ÷¤ê¡¢ÀäÈÇ¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢¼èºà¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£°Ê²¼¡¢Åö»þ¤Îµ»ö¤òºÆÏ¿¤·¡¢¡Ö¹õ¿Íº¹ÊÌ¡×¤È¡ÖÉ½¸½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë·Àµ¡¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2006Ç¯3·î2Æü¹æ¤ò°ìÉôÊÔ½¸¤Î¾å¡¢ºÆÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¤ä¸ª½ñÅù¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡×ÀäÈÇÁûÆ°¤òÊó¤¸¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤Î»æÌÌ
´ñÁÛÅ·³°¶õÁÛ¤ÎÏÃ
¡¡ºòÇ¯¡Ê2005Ç¯¡Ë4·î¡¢ÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´äÇÈ½ñÅ¹¤Î¡Ø¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡Ù¤¬¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü´©¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö¤Î´äÇÈ½ñÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ð±À¼Ë¤È¤¤¤¦½ÐÈÇ¼Ò¤¬½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öº¬ËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡Ù¼«ÂÎ¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Ëº¹ÊÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥É¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢¤µ¤ó¤Ü·¯¤¬¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç¸×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ·Ã¤òÍø¤«¤»¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¸×¤¬¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£´ñÁÛÅ·³°¡¢¶õÁÛ¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã±½ã¤ÊÏÃ¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Î¤É¤³¤Ëº¹ÊÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Îß·×120ËüÉô
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ø¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¡¢1898Ç¯¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿±Ñ¹ñ¤Î°å¼Ô¤ÎºÊ¡¢¥Ø¥ì¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤Á÷¤Ã¤¿³¨ËÜ¤¬¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ28Ç¯¤Ë´äÇÈ½ñÅ¹¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢ÀäÈÇ¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç22¼Ò¤«¤é49ÅÀ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢´äÇÈ¤À¤±¤Ç¤âÎß·×120ËüÉô¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀäÈÇ¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÃæÁ¾º¬¹¯¹°Á°¼óÁê¤äÅÏÊÕÈþÃÒÍº¸µÂ¢Áê¤é¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤È¼è¤ì¤ëÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾¼ÏÂ63Ç¯7·î22ÆüÉÕ¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬ÆüËÜ¤Î¹õ¿Íº¹ÊÌ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÈ¿È¯¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºæ»Ô¤Ë½»¤à¿Æ»Ò¤¬·ëÀ®¤·¤¿»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤Ã¤¿4Æü¤ÇÀäÈÇ
¡¡A»á¡Ê58¡Ë¤Ï¡¢ºæ»ÔÌò½ê¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤Ï¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡£Åö»þ¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤¬¹õ¿Íº¹ÊÌ¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿Æ»Ò¤Ï¡Ö¹õ¿Íº¹ÊÌ¤ò¤Ê¤¯¤¹²ñ¡×¤ò·ëÀ®¡£ºÊ¤¬²ñÄ¹¤Ç¡¢A»á¤¬Éû²ñÄ¹¡¢Ä¹ÃË¤¬½ñµÄ¹¤òÌ³¤á¡¢´äÇÈ½ñÅ¹¤Ë¹³µÄÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ÔÌ±±¿Æ°¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Åö»þ¤Î¿ÊÊâÅªÊ¸²½¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¯¡¢´äÇÈ½ñÅ¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹³µÄÊ¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ÊÔ½¸¸½¾ì¤Ë²¿¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Ã¤¿4Æü¤Ç²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀäÈÇ¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡
¡¡¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Î²ñ¤Ï²ñ°÷¤òÁý¤ä¤·¡¢¥«¥ë¥Ô¥¹¤Î¾¦É¸¤ä¥À¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Ê¤É¤Ë¤â¼¡¡¹¤È¹³µÄ¡£¤µ¤é¤Ë»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë¡Ö¤¯¤í¤ó¤Ü¸ø±à¡×¡Ö¤Á¤Ó¤¯¤í¸ø±à¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¸ø±à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤ë¤È¹³µÄÊ¸¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ø±àÌ¾¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì
¡Ö¹õ¿Íº¹ÊÌ¤ò¤Ê¤¯¤¹²ñ¡×¡Ê¹ñÆâ¤Î²ñ°÷253Ì¾¡Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¹Ö±é¤Ê¤É³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£A»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¡È¤µ¤ó¤Ü¡É¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¼«ÂÎ¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹õ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉîÊÎ¸ì¤Ç¤¹¡£Éü´©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É½»æ¤Î³¨¤ò¸«¤Æ¡¢¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¹õ¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ÎËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¹õ¿Íº¹ÊÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡×
¡¡Éü´©¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß30ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¤ì¹Ô¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àè¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¡È¤µ¤ó¤Ü¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº¹ÊÌÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸¶ºî¤Î¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¡È¤µ¤ó¤Ü¡É¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÌ¾Á°¤Ç¡¢ÂÀÏº¡¢¼¡Ïº¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£Éü´©¤·¤Æ¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÊý¤«¤é¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Â©»Ò¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿ËÜ¡£º£ÅÙ¤ÏÂ¹¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¡É¤È¼ê»æ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Îµ»ö¤«¤é20Ç¯¡¢¡Ö¹õ¿Íº¹ÊÌ¤ò¤Ê¤¯¤¹²ñ¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÉ½Î©¤Ã¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2009Ç¯¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢½ñµÄ¹¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÃË¤¬ËèÆü¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¢¤ë¡£ÀäÈÇ¤«¤é38Ç¯¡£Åö»þ¤ÎÁûÆ°¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¤Á¤Ó¤¯¤í¡¦¤µ¤ó¤Ü¡ÙÇÑ´©¤ò½ä¤ë±ý»þ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¡Ö¹õ¿Íº¹ÊÌ¡×¤È¡ÖÉ½¸½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
