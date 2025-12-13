ÀÅ²¬¤Î¹Á¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡Ö½÷²è¾¦¡×¥Ð¥é¥Ð¥é°äÂÎ¡Ä25Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤ÇÈï³²¼Ô¤È¡Ö°ìµé·úÃÛ»Î¡×¤Î²Ã³²¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡Ö¼Ú¶â¡×¤È¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×
¡Ö»àÂÎ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÄà¤ê¿Í¤¬
¡¡º£¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É25Ç¯Á°¤Î12·î13Æü¡¢»àÂÎÂ»²õ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÅö»þ47ºÐ¤ÎÃËB¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯11·î20Æü¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©Âç°æÀî¹Á¤Ç½÷À¤Î¥Ð¥é¥Ð¥é°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×Î©¤Æ´ÇÈÄ¤âÀ¸¡¹¤·¤¤°äÂÎÈ¯¸«¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿Æü¤ÎÂç°æÀî¹Á¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤é¾®±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¡¢ËÌÅì¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤ÉÕ¤±¤ë¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤ÎÅ·µ¤¤À¤Ã¤¿¡£¹Á¤ÎÅì³¤´ß¤Ï¥¯¥í¥À¥¤Äà¤ê¤Î³Ê¹¥¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Ê¿Æü¤Ç¤âÁáÄ«¤«¤éÄà¤ê¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¸áÁ°8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤Ë¡Ö¿Í¤Î»àÂÎ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÆÏ¤±½Ð¤¿¤Î¤âÄà¤ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ê³í¤ÎÆ£»Þ½ð°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç°æÀîÄ®µù¶¨¤ÎÁÈ¹ç°÷¤â¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏËÉÇÈÄéÉÕ¶á¤Î10¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¡£ÁÈ¹ç°÷¤Î1¿Í¤ÏÅö»þ¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ÏÆýË¼¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö°äÂÎ¤ÏÎ¾ÏÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢çÁ¤«¤é¾å¤Î¶»Éô¤Ç¡¢¹¢Ê©¤Î¾å¤¢¤¿¤ê¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éþ¤ÏÃå¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¹¤°¤Ë½÷¤Î¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢Çò¤¤¤ª¿¬¤¬¤³¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¤¤ÆÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢É¨¤«¤é²¼¤Î±¦Â¤ÎÉôÊ¬¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Â¼ó¤¬ÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Êµï¹ç¤ï¤»¤¿ÁÈ¹ç°÷¡Ë¡Ó¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2000Ç¯12·î21Æü¹æ¡Ë
°äÂÎ¤ÎÏÆ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°
¡¡±«¤Ï¼¡Âè¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÈ¤â¹Ó¤ì¤Æ¤¤¿¡£Î¦¾å¤«¤é¤Îºî¶È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¹ç°÷¤¬³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ°äÂÎ¤Ë¥í¡¼¥×¤ò´¬¤¤Ä¤±¡¢°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡Ö°äÂÎ¤ÎÀÚÃÇÌÌ¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢¥®¥¶¥®¥¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤òÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤È¤¤ì¤¤¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¾¤ê¤Ë¤â¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¤ÊÏÓ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê°ú¤¾å¤²¤òÃ´Åö¤·¤¿ÁÈ¹ç°÷¡Ë¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÍâÆü¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÜº÷¤Ç¤Ïº¸Â¤òÈ¯¸«¡£¼ê½Ñº¯¤äDNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Î²è¾¦¡¦A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ52ºÐ¡Ë¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÅ²¬¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë³¨¤òÇä¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¸À¤¤»Ä¤·¡¢11·î19Æü¤ÎÌë¤Ë¼Ö¤Ç¼«Âð¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡Ö¸á¸å7»þº¢¡¢ÅìÌ¾Àîºê¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤é¾è¤ê¡¢9»þº¢¤Ë¾ÆÄÅ¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ç¹ß¤ê¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µµ¼Ô¡Ë¡Ó¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2000Ç¯12·î28Æü¹æ¡Ë
¡¡ÁÜººËÜÉô¤ÏÇ¯Æâ²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¢ÉÕ¤±ÁÜºº¤¬Æñ¹Ò¡£ÁÜºº¤ÎÄ¹´ü²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢°äÂÎ¤ÎÏÆ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬B¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¼«¸ÊÅÔ¹ç¤ÇµÜÆâÄ£¤òÂà¿¦
¡Ò¡Ö°äÂÎ¤Î¤¹¤°Â¦¤ËB¤Î²ÈÂ²¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Éâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Î¿ÈÊÕ¤òÁÜºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢B¤È¸òÍ§´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¸ò¿®µÏ¿¤«¤éÌë´Ö¡¢¸ß¤¤¤Ë¸ò¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤òµá¤á¤¿¡×¡ÊÆ£»Þ½ð¤Î·¸´±¡Ë¡Ó¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2000Ç¯12·î28Æü¹æ¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆB¤Ï12·î13Æü¡¢»àÂÎÂ»²õ¤È»àÂÎ°ä´þ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¾ÆÄÅ»Ôºß½»¤Î°ìµé·úÃÛ»Î¤Ç¡¢¸µµÜÆâÄ£µ»´±¡£·úÃÛ»Î¤Î´Ö¤Ç¡È¤ä¤ê¼ê¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡Ö²æ¡¹¤Ï°å±¡¤È¤«¿ÇÎÅ½ê¤ÎÀß·×¤Î»Å»ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡£°å¼Ô¤ÏÀß·×¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë°å¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·úÃÛ»ÎÃç´Ö¡Ë¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡µÜÆâÄ£µ»´±¤Î¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¹©¶È¹â¹»¤ò¹¥À®ÀÓ¤ÇÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤È¡£µÜÆâÄ£¤Ç¤Ï¿åÆ»¹©»ö¤Ë½¾»ö¤·¡¢Ìë¤ÏÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ·úÃÛ»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£µÜÆâÄ£ÊóÆ»²Ý¤ÏÅö»þ¡¢B¤ÎºßÀÒ¤ò¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö¾¼ÏÂ47¡Ê1972¡ËÇ¯4·î¤«¤é49¡Ê1974¡ËÇ¯1·î¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍýÉô¹©Ì³²Ý¤ÇµÜÆâÄ£³Æ½ê¤Î½¤Á¶¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦¤Ï¼«¸ÊÅÔ¹ç¤Ç¤¹¡×¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¶¿Î¤¤ËÌá¤ê»ö¶È¤òÅ¸³«
¡¡1976Ç¯¡¢B¤Ï¶¿Î¤¤ÎÀÅ²¬¤ËÌá¤Ã¤¿¡£B¤Î½¢¿¦Àè¤È¤Ê¤Ã¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢±óÍÎµù¶È¤Îµù»Õ¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ò³¤Æñ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¢¾Ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÖÈà¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆóµé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥Á¤Ç°ìµé¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥½¨¤ÊÃË¤Ç¤·¤¿¡£5Ç¯¶Ð¤á¤ÆÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ó¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2000Ç¯12·î28Æü¹æ¡Ë
¡¡27ºÐ¤Ç¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¤ò³«¤¡¢·ëº§¸å¤Ï4¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£32ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç»°³¬·ú¤Î¼«Âð·ó»öÌ³½ê¤ò¿·ÃÛ¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤ä·úÀß¶È¤Ë¶ÈÌ³¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¤ä¤ê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¶È¼Ô¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î·úÃÛ»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ëÃË¡×¤ÈB¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡Ö°Õ¸«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÇµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤º¡¢°ìÊýÅª¤ËÏÃ¤¹½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¸©·úÃÛ»Î²ñ¤òÂà²ñ¤·¤¿¤Î¤â¤½¤ì¤¬°ì°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï°ìÉ¤Ïµ¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤ä¤¬¤ÆÉÔ¶·¤Ç¼õÃí¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢B¤ÏÅìµþ¤Î°Æ·ï¤òµá¤á¤ÆÅÔÆâ¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤¿¡£¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¼Ú¶â¤¬ËÄ¤é¤ó¤ÀÊÌ¤ÎÍ×°ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
Êª¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶¯Åð»¦¿Í¤ÇºÆÂáÊá
¡¡°ìÊý¡¢A¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¶Ð¤á¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ð±Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢20Âå¸åÈ¾¤Ç²è¾¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï±Ø¥Ó¥ë¤Ë²èÏ¤ò³«¤¯¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤ÈB¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤È¡¢¼Ú¶â¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÖÃË¾¡¤ê¤Î¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¸ýÄ´¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Îº¢¤Ï¤«¤Ê¤êÌÙ¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ100ËüÃ±°Ì¤Ç¥Ð¥«¥é¤ò¤ä¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¤òÃÎ¤ë²è¾¦¤Î1¿Í¡Ë¡Ó¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2000Ç¯12·î21Æü¹æ¡Ë
¡Ò10·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ö¤¬²¿Âæ¤âÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»àÂÎÂ»²õ¤È»àÂÎ°ä´þ¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿B¤¬¡¢2001Ç¯1·î30Æü¤Ë¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¿·Ê¹¤Ï¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¤³¤¦Êó¤¸¤¿¡£
¡ÒÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BÍÆµ¿¼Ô¤ÏA¤µ¤ó¤¬»ö·ï¤Î°ì¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë³¨¤òÅð¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¶âºö¤Ë¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¾è¤¸¡¢¤Ä¤¯¤êÏÃ¤ÇA¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ºòÇ¯½½°ì·î½½¶åÆü¸á¸å½½»þ¤´¤í¡¢¼«Âð·ó²ñ¼Ò»öÌ³½ê¤Î¤¢¤ë¾ÆÄÅ»ÔÆâ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¼þÊÕ¤Çµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ÆÃâÂ©»à¤µ¤»¡¢A¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿³¨²è¤ä³Ý¤±¼´¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤ÆÆóÀé»°É´Ëü±ßÁêÅö¤ÎÈþ½ÑÉÊ½½¿ôÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡Ó¡Ê¡ÖÀÅ²¬¿·Ê¹¡×2001Ç¯1·î31Æü¡Ë
¡Ö¶¯Åð¡×¤À¤±¤ÏÈÝÄê
¡¡B¤Î¶¡½Ò¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¼«¶¡¤ÈÊª¾Ú¤¬¤Ê¤¤ºÆÂáÊá¤À¤Ã¤¿¡£B¤Ï¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¼þÊÕÁÜºº¤ò½Å¤Í¡¢B¤¬¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¶¡½Ò¤ÎÌ·½â¤ò¤Ä¤¯»ñÎÁ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎºÆÂáÊá¤«¤éÌó3½µ´Ö¸å¡¢B¤Ï¤Ä¤¤¤Ë»¦³²¤Î¼«¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÒÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢BÈï¹ð¤Ï¡¢Æ±ÆüÌë¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾ÆÄÅ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇA¤µ¤ó¤ÈÍî¤Á¹ç¤¤¡¢¾ÆÄÅ»ÔÆâ¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÇµÙ·Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó¿Í¤ÇBÈï¹ð¤Î⾃Âð¤Ë⾏¤¡¢ºÆ¤Ó¡¢BÈï¹ð¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ç³°½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¾ÆÄÅ»ÔÆâ¤òÁö¹ÔÃæ¡¢A¤µ¤ó¤Î¼Ú¶â¤ò½ä¤Ã¤Æ¼ÖÆâ¤Ç¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶â¤Å¤Á¤ÇA¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò²¥¤Ã¤¿¸å¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çò¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ó¡Ê¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¡×2001Ç¯2·î22Æü¡Ë
¡¡B¤Ï¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶¯Åð¤ÈÈÈºá¤Î·×²èÀ¤À¤±¤Ï´è¤Ê¤ËÈÝÄê¡£Æ±Ç¯4·î¤ËÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¤â¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë·ã¹â¤·¤Æ¤Î¾×Æ°Åª¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤«¶¯Åð»¦¿Í¤«
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢·×²è¤µ¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢B¤ÏA¤µ¤ó¤ÈÈÈ¹Ô¤Î5ÆüÁ°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éA¤µ¤ó¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤»¤«¤±¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¤Î½ñÎà¤òµ¶Áõ¡£ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢B¤Î¼Ú¶â¤Ï²ñ¼ÒÌ¾µÁ¤Î¤â¤Î¤È¤¢¤ï¤»¤Æ9000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÅê»ñ¡×¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç½Ð¶â¤µ¤ì¤¿¶â¤Ï¡¢B¤Î¥Ð¥«¥éÅÒÇî¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡B¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£B¤Ï¥Ð¥«¥éÅÒÇî¤òÄÌ¤¸¤ÆA¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÈÈ¹ÔÅöÆü¤Ï¶âºö¤Ëº¤¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë·Á¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶¯Åð»¦¿Í¡×¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö»¦¿Í¡×¤«¡£
¡¡1¿³¡¦ÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Ï2002Ç¯7·î1Æü¡¢¡Ö¶¯Åð°Ê³°¤ÎÆ°µ¡¤¬À¸¤¸¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¶¯Åð»¦¿Í¤òÇ§Äê¤»¤º¡¢»¦¿Í¤ÈÀàÅðºá¤òÅ¬ÍÑ¡£Ä¨Ìò18Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£B¤È¸¡»¡Â¦¤¬¤È¤â¤Ë¹µÁÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÛ¤¤Î¾ì¤Ï2¿³¡¦Åìµþ¹âºÛ¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¹âºÛ¤Ï2003Ç¯10·î21Æü¡¢1¿³È½·è¤òÇË´þ¡£B¤Î²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¾õÂÖ¤ä¡¢²Í¶õ¤Î¶âºöÏÃ¤ÇA¤µ¤ó¤ËÈþ½ÑÉÊ¤ò»ý»²¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òº¬µò¤Ë¶¯Åð»¦¿Íºá¤òÇ§¤á¡¢µá·ºÄÌ¤êÌµ´üÄ¨Ìò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¤ËB¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢ºÛÈ½Ä¹¤«¤éÂàÄî¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢2004Ç¯7·î12ÆüÉÕ¤ÇB¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¡£¶¯Åð»¦¿Íºá¤È¤¹¤ë2¿³¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
