¡¡ÉÔÀµ²ñ·×¤¬È¯³Ð¤·¡¢¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¦¡Ö¥ª¥ë¥Ä¡×¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¼þÊÕ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡AI¤ò»È¤Ã¤¿µÄ»öÏ¿ºîÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥ª¥ë¥Ä¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¤Ë¾å¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çä¾å¹â¤Î9³ä¤ò¿åÁý¤·¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä¼è°ú¡×¤¬È¯³Ð¤·¡¢8·î¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±Åì¾Ú¤Ï¡¢¿·µ¬¾å¾ì»þ¤Î¿³ºº¤ò¶¯²½¤¹¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÉôÄÌÊóÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Áë¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÀµ¤Î¼Â¹Ô¼Ô¤ËÄÌÊóÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦À°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë