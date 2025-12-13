À¾Éð¡õ³ÚÅ·¤¬³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶½Ì£¼¨¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤¬¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È·ÀÌó¡¡ÄÌ»»74ËÜÎÝÂÇ¡¢¥ì¥¤¥º¤«¤éFA¤Î¥â¥ì¥ë
¡¡¥ì¥¤¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥â¥ì¥ë³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊÆ¹ñ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±³°Ìî¼ê¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÎÆâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»74ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤Ï105»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦219¡¢11ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Ç107»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç26ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS¡¦821¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³100»°¿¶°Ê¾å¤òµÊ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¡£11·î21Æü¤Ë¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼FA¤È¤Ê¤ê¡¢À¾Éð¤È³ÚÅ·¡¢¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñµå³¦¤â³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£