¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤á¤°¤ë¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤â¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹È¿È¯
¾¯½÷¤é¤Ø¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò¤á¤°¤ë¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½÷À¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡Öµõµ¶¤ÎÊª¸ì¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡¤Î´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤é¤Ï12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¼«Âð¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë19Ëç¤Î¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½÷À6¿Í¤È¤¦¤Ä¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¡¢µ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¾Î¹æ¤ä¸ª½ñ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Î¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤Î¸ø³«¤ò¼õ¤±¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡ÖÌ±¼çÅÞ¤Ïµõµ¶¤ÎÊª¸ì¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¡¢Ìµºî°Ù¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉÔÀµ¤ò¼¨¤¹Ê¸½ñ¤Ï°ìÀÚÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤é¤ÏÁ´¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢º£¸å¤â¸ø³«¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£