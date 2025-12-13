±ÊÌî¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÏËÜ²»¡×¤È¿®¤¸¤ëÀ¤´Ö¤Î¸¸ÁÛ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¡ÖËÜ²»¤Ê¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤¬¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¤´Ö¤Î¸¸ÁÛ¤òÈÝÄê¤·¡¢¸½Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤ä¡È¿¿¼Â¡É¤òÄÉµá¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÉ÷Ä¬¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¤Î¥Æ¥ìÄ«Podcast¡Ø±ÊÌî¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤Î¤°¤ë¤ê±ó²ó¤ê¡Ù¡£
±ÊÌî¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¡È¥á¥¿¡ÊÎ¢Â¦¤ä¹½Â¤¤Ø¤Î¸ÀµÚ¡Ë¡É¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê¥é¥¸¥ª¤â¡Ë¿¦¾ì¤È¤·¤ÆÍè¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤ë¡£²È¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡× ¤È¡¢¥é¥¸¥ª¤À¤±¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÈËÜ²»¡É¤Î¾ì¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼ÇÂçÊå¤â¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Û¤É¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÊ¹¤«¤»¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ê¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡× ¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£
2¿Í¤Ï¡Ö¾éÃÌ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÅ¬Åö¤Ë¡Ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×¤È¡¢²áÅÙ¤Ê¸¸ÁÛ¤òÊú¤¯¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¸£À©¤·¤¿¡£