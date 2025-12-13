¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Ë¥²¥Ã¥È¡ª12·î14Æü¤ËÃêÁªÈÎÇä¤¢¤ë¤è¡£
¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ÉÊÇö¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡ÖTamagotchi Paradise¡Ê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ë¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store¡×¤Ï2025Ç¯9·î7Æü°Ê¹ß¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤Ë"ÃêÁªÈÎÇä"¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤ÎÃêÁªÈÎÇäÆü¤Ï¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¤âÂÐ¾Ý
Á´5¼ïÎà¤¬ÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖPink Land¡ÖBlue Water¡×¡ÖPurple Sky¡×¤Î3¼ï¤Î¤Û¤«¡¢11·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖJade Forest¡×¤È¡ÖPurple Sky ÃÝ²¼¡ù¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¡õ¤·¤Ê¤³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃêÁªÈÎÇä¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤ª¤ß¤»¡×¤¬¤¢¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store³ÆÅ¹¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÃÓÂÞ¡¢½ÂÃ«¡¢²£ÉÍ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¡¢³«Å¹15Ê¬¸å¤Þ¤Ç¤ËÍèÅ¹¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢ÃêÁª·ô¤ò1ËçÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ú¤¤¤¿ÃêÁª·ô¤¬"ÅöÁª·ô"¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁªÈÖ¹æ½ç¤Ë¥ì¥¸¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´õË¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª·ô¡¢ÅöÁª·ô¤ÏÅöÆü¸Â¤êÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÃêÁª¤Ë¤Ï6ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë