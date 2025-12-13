¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Î¹çÊ»¾É¡×²ÈÂ²¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿Í¤¬É¬¤º¼õ¤±¤ë¤Ù¤¸¡ºº¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
ÍÍ¡¹¤Ê¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÌ¿¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¡£È¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂÍ½ËÉ¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÖÄÍ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÀÖÄÍÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÀÖÄÍ ¸µ¡ÊÀÖÄÍ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢²¬ºê»ÔÌ±ÉÂ±¡Î×¾²¸¦½¤¡¦¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¢»°½Å¸©Î©Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¢»°½ÅÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ÅüÇ¢ÉÂ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê¤Ë¶ÐÌ³¡£2010Ç¯¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÀÖÄÍ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñÇ§ÄêÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡£
ÊÔ½¸Éô
Ç¢Åü¸¡ºº¤È¤Ï¡©
ÀÖÄÍÀèÀ¸
Ç¢Åü¸¡ºº¤Ï±¢À¡Ê－¡Ë¤¬ÌäÂê¤Ê¤·¡¢¡Ê¡Þ¡Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡¢¡Ê¡Ü¡Ë¤ÏÍÛÀ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Ç¢¤Ï·ì±Õ¤¬¿ÕÂ¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆßÉ²á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ì±ÕÃæ¤Ë¥Ö¥É¥¦Åü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ç¹Â¡¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬Æ¯¤¤¤Æ·ìÅüÃÍ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ°Ê¾å¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÇ¢Åü¤È¤·¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤¬160～180mg/dl¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇ¢Åü¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Ç¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸¡ºº¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÖÄÍÀèÀ¸
Ç¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤äÇ¢´É¤Ê¤ÉÈçÇ¢´ï¤Îµ¡Ç½¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¿ÕÂ¡¤ÇÇ¢¤òºî¤ë¤È¤¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÂÎÆâ¤ËºÆµÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÕÂ¡¤äÇ¢´É¤Ê¤É¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤Îµ¡Ç½¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¢¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Â¿ÎÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¤Ï¡¢Ê¬»ÒÎÌ¤¬¾®¤µ¤¯±ÔÉÒ¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£ÈùÎÌ¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¸¡ºº¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê»åµåÂÎ¾ã³²¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤Ï¤¤¤Ä¼õ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë´Ö³Ö¤Ï¡©
ÀÖÄÍÀèÀ¸
ÈùÎÌ¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¸¡ºº¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¾å¤Ç3¥«·î¤ò·Ð²á¤·¤Ê¤¤¤ÈºÆ¸¡ºº¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·ìÅü¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤ä¹çÊ»¾É¤Î¿ÊÅ¸¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò´ª°Æ¤·¤Æ¼ç¼£°å¤¬¸¡ºº»þ´ü¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸¡ºº¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÖÄÍÀèÀ¸
ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¸¡ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¤Ë¡Ö¸½ºß¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¸¡ºº¡×¤È¡Ö¹çÊ»¾É¤Î¿ÊÅ¸¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¸¡ºº¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¾õÂÖ¤è¤ê¤â¹çÊ»¾ÉÍÞÀ©¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹çÊ»¾É¾õÂÖ¤Î¸¡ºº¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ç¼£°å¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡ºº¤ÎÉ¬Í×À¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¼ç¼£°å¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö±¡¤Ç¤Ï¹çÊ»¾É¸¡ºº¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆü¡¹¤ªÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖÄÍÀèÀ¸
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹âÎð¼Ô¤è¤ê¤â¼ã¤¯¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î¤ÁÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ã¤¯¤Æ¤âÇ¯1²ó·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Æ¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿Í¤Ï°äÅÁÅª¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤ºÇ¯1²ó¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡ã¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? 2¤Ä¤Î¸¡ºº¤Î½ÅÍ×À¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ!¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£