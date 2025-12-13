¡Ö¿å¿Õ¾É¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡ª
¿å¿Õ¾É¤ÏÂç¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆýÍÄ»ù¤äÂÛ»ù¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ç¢¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡ÖÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¿Õ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿å¿Õ¾É¤Î¾É¾õ¤ä¼£ÎÅÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¹çÊ»¾É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤Íý²ò¤Î¤¿¤á¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¿å¿Õ¾É(¤¹¤¤¤¸¤ó¤·¤ç¤¦)¡×¤È¤Ï¡©¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃÝÆâ ¾°»Ë¡Ê¿·¾¾¸ÍÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¡Ë
Åìµþ°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÂ±¡¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤è¤ê¿·¾¾¸ÍÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¤Ë¤ÆÈçÇ¢´ï²Ê°å¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¥À¥ô¥£¥ó¥Á¼ê½Ñ¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡ÖÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¡×¤Ç´°¼£¤òÌÜ»Ø¤¹¡ªÀÄ·î¼Ò¡Ê¶¦Ãø¡¢²þÄûÈÇ¡Ë¡×¡£ÆüËÜÈçÇ¢´ï²Ê³Ø²ñÈçÇ¢´ï²ÊÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÀµ¡Ç½³Ø²ñÀµ¡Ç½ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâÊ¬Èç³Ø²ñÆâÊ¬ÈçÂå¼Õ²Ê¡ÊÈçÇ¢´ï²Ê¡ËÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÈçÇ¢´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ ÈçÇ¢´ï¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±ç¼ê½Ñ¥×¥í¥¯¥¿ーÇ§Äê°å¡Ê¼ê½Ñ»ØÆ³°å¡Ë¡¢ÆüËÜ¥í¥Ü¥Ã¥È³°²Ê³Ø²ñRobo DocÇ§Äê°å¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡Êda Vinci)¼ê½ÑÇ§Äê°å¡¢ÆüËÜ¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°åµ¡¹½¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°å ¡¢ÆüËÜ¥á¥ó¥º¥Ø¥ë¥¹°å³Ø ¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¼£ÎÅÇ§Äê°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£
¿å¿Õ¾É¡Ê¤¹¤¤¤¸¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡©
¿å¿Õ¾É¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿å¿Õ¾É¤È¤ÏÇ¢Ï©¤Ë²¿¤é¤«¤Î¾ã³²¤¬µ¯¤¤ÆÇ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬¤»¤¤È¤á¤é¤ì¡¢Ç¢´É¤ä¿ÕÂ¡¤ËÇ¢¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
Ç¢¤ÏÄÌ¾ï¿ÕÂ¡¡¦Ç¢´É¡¦ç¯æù¡¦Ç¢Æ»¤òÄÌ¤Ã¤ÆÂÎ³°¤Ø½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¿Õ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃæ¤ÇÇ¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Î®¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¢¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ç¢´É¡¦¿ÕÂ¡¤Ï³ÈÄ¥¤·¤Æ¼ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÄ¤é¤ß¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤ÏÉÂÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ³Î¤Ë¤Ï¿Õâ³¤«¤éÇ¢´É¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤¬ËÄÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿å¿Õ¾É¡¢Ç¢´É¤Î¤ß¤¬ËÄ¤é¤à¤³¤È¤ò¿åÇ¢´É¾É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÛ»ù¤Î´Ö¤Ë¿å¿Õ¾É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤Ï600～800¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ä¹ç¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ì»þÅª¤ËÇ¢Ï©¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï100¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿å¿Õ¾É¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢È¯¾É¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÍÈ¯Åª¤Ë¿å¿Õ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢È¯Ç®¡¦ÇØÃæÄË¡¦Á´¿È¤Î·ñÂÕ´¶¡¦ÏÆÊ¢¤ä²¼Ê¢Éô¤ÎÄË¤ß¡¦ÅÇ¤µ¤¡¦·ìÇ¢¡¦ÉÑÇ¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
Ç¢´É¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤Ï·ìÇ¢¡¢Ç¢Ï©·ëÀÐ¤Î¾ì¹ç¤ÏÏÆÊ¢¤«¤é¹ø¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿å¿Õ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´¤¯¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¾É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·ÚÅÙ¤Î¿å¿Õ¾É¤Î¾ì¹ç¡¢¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤Ë¼£¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐÏÆÊ¢¤Ë¤¦¤º¤¯¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áé¤»·¿¤ÎÊý¤äÆýÍÄ»ù¤Ï¤·¤³¤ê¤òÈ¯¸«¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÂÛ»ù¤ÎÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤äÀ¸¸åÁá´ü¤Î¸¡¿Ç¤Ç¡¢¾É¾õ¤â¤Ê¤¯¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¤ë¾ÉÎã¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¿å¿Õ¾É¤È¤ÏÇ¢¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ë²¿¤é¤«¤Î¾ã³²¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¤ËÇ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¢´É¤ä¿ÕÂ¡¤ËÇ¢¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾É¾õ¤ÏÁ´¤¯¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤·ÚÅÙ¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢¹ø¡¦²¼Ê¢Éô¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë½ÅÅÙ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆýÍÄ»ù¤äÂÛ»ù¤Ë¤â¤ß¤é¤ì¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¼£ÎÅÊýË¡¤Ï¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÅÙ¤Î¥±ー¥¹¤ä¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿å¿Õ¾É¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¿Õµ¡Ç½¾ã³²¡¢Ç¢Ï©´¶À÷¾É¤äÇ¢Ï©·ëÀÐ¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤ò¼«³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁáµÞ¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¿å¿Õ¾É¡ÃÅìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡ ÈçÇ¢´ï²Ê ¿ÕÂ¡ÉÂÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー
¿å¿Õ¾É¡ÃÆüËÜ¾®»ùÈçÇ¢´ï²Ê³Ø²ñ
¾®»ù³°²Ê¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ëÉÂµ¤¿å¿Õ¾É¡¦¿åÇ¢´É¡Ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾®»ù³°²Ê³Ø²ñ