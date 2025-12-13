¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×ÃË¤ÎÈô¤Ó¹ß¤ê¤ò»ë¤¨¤ëÁòµ·²°¤¬ÁË»ß¡ª¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¡Öµã¤±¤ë¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÍ©Îî¤¬»ë¤¨¤ëÁòµ·²°¤µ¤ó¤È»à¤Ë¤¿¤¤²ñ¼Ò°÷¡Ù¤òÆÉ¤à
¸µ¥²¡¼¥à²ñ¼Ò½êÂ°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ì¡²è¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÎÉ¤¤¤È(@kilightit)¤µ¤ó¡£¸Ä¿Í¤ÇºîÉÊ¤ò¸ø³«¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾¦¶È»ï¤Ë¤âºîÉÊ¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤À¡£½é¤á¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ØÍ©Îî¤¬»ë¤¨¤ëÁòµ·²°¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤ªÏÃ¤Û¤ó¤È¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö1ÅÙ¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ºÇÂç13Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ØÍ©Îî¤¬»ë¤¨¤ëÁòµ·²°¤µ¤ó¤È»à¤Ë¤¿¤¤²ñ¼Ò°÷¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ÀèÇÚ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ»¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤ØÉü½²¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃË¤Ï¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¹Ô°Ù¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¡¢¡È»ë(¤ß)¤¨¤ë¡ÉÁòµ·²°¡¦±¨´Ý¿õ(¤«¤é¤¹¤Þ¡¦¤¯¤ë¤ë)¤ÏÃË¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÏ¾å¤«¤é¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤¤¤é¤À¤Á¤ò³Ð¤¨¤¿ÃË¤Ï¶«¤ó¤À¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¡£
¡Ö²¶¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤À¡×¡£À¼¤Î¼ç¤ÏÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£ÃË¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ï¡¢½õ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È±¨´Ý¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÀèÇÚ¤ÏÃË¤Ë¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÆ¨¤²¤í¡Ä¡ª¡×¡Ö²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤é¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡×¡£
ÀèÇÚ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿ÃË¤Ë¡¢±¨´Ý¤Ï¡È¤Þ¤À»à¤Ë¤¿¤¤¤«¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÃË¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀÂ¤±¤ëÌõ¤Í¤§¤À¤í¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºî¼Ô¤ÎµÈÎÉ¤¤¤È¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤ªÏÃ¤ÏÌ¡²è¡Ø¤è¤¦¤³¤½Ë´ÎîÁòµ·²°¤µ¤ó¡ÙÂè2´¬¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ»ÊÔ¤Ç¤¹¡£»ä¤â²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ò¾¯¤·¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¡ÖÍ¦µ¤¡×¤Î»È¤¤Êý¤òÀèÇÚ¤ÏÒë¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤Î¿´¤Ë²¿¤«¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
X(µìTwitter)¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë²¿¤«¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ëµß¤¤¤È¤«Í¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¤¤Ã¤È¤¤¤¤ÀèÇÚ¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤ÈÁÛÁü¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¤ÎÁòµ·¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÃË¤¬Èô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Æ¤âÉü½²¤Ë¤¹¤é¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£ÀèÇÚ¤È±¨´Ý¤ËÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿ÃË¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£
²èÁüÄó¶¡¡§µÈÎÉ¤¤¤È(@kilightit)
