iPSºÙË¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¿´¶ÚºÙË¦¤ò¿´Â¡¤ËÃíÆþ¤¹¤ë¼£¸³¡¡´µ¼Ô10¿Í¤Î·Ð²á¤òÈ¯É½
iPSºÙË¦¤ò»È¤Ã¤Æ¿´Â¡¤Î¶ÚÆù¤ÎºÙË¦¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¿´Â¡¤Î¼å¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÃíÆþ¤·¤Æ½Å¤¤¿´Â¡ÉÂ¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëHeartseed¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿10Îã¤Î¼£¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¶Ú¤ÎÆ°¤¤Ë²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ºÆÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤ËØí´µ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿1Îã¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ä±þÂç³Ø°å³ØÉôÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÊ¡ÅÄ·Ã°ì°å»Õ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿Heartseed¼Ò¤Ï12Æü¡¢Åê»ñ²È¤à¤±¤Ë¼£¸³¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢iPSºÙË¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¿´¶ÚºÙË¦Ìó1²¯5000Ëü¸Ä¡Ê¿´¶ÚµåÌó1Ëü5000¸Ä¡Ë¤ò¿´Â¡¤ËÃíÆþ¤·¤¿½Å¤¤¿´ÉÔÁ´¤Î´µ¼Ô5¿Í¤Ï¡¢¼ê½Ñ¸å6¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÎÉ¹¥¤Ê²þÁ±¤ò¼¨¤·¡¢¤¬¤ó¤äÆñ¼£ÀÉÔÀ°Ì®¡¢¼£¸³¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê½Å¤¤Í³²»ö¾Ý¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£5¿ÍÃæ4¿Í¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢6Ê¬´Ö¤ÇÊâ¹Ô¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢·ò¾ï¼Ô¤Ë¶á¤¤À¸³è¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿´Â¡¤ÎÆ°¤¤òºÙ¤«¤¯²òÀÏ¤Ç¤¤ë²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¹¼ºÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¶ÚÊÉ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éô°Ì¤Ç¤â¡¢¿´¶ÚºÙË¦¤òÃíÆþ¸å¤Ë¤Ï¡¢¿´¶Ú¤Î¼ý½Ì¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Heartseed¼Ò¤Ï¡ÖÃ±¤Ë¿´Â¡¤ÎÉé²Ù¤ò²¼¤²¤ë´ûÂ¸¤Î°û¤ßÌô¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ïµ¯¤¤¨¤Ê¤¤²þÁ±¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÉô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç°²½¤¬¤ß¤é¤ì¤¿´µ¼Ô1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Ñ¸å3¤«·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤²þÁ±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´µ¼Ô¤¬»Å»ö¤ËÌá¤ê¡¢µÞ·ã¤Ë³èÆ°ÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¿´Â¡¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼£¸³Ã´Åö»ÜÀß¤Î°å»Õ¤¬³Ø²ñ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢iPSºÙË¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¿´¶ÚºÙË¦Ìó5000Ëü¸Ä¡Ê¿´¶ÚµåÌó5000¸Ä¡Ë¤ò¿´Â¡¤ËÃíÆþ¤·¤¿½Å¤¤¿´ÉÔÁ´´µ¼Ô5¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â1Ç¯¸å¤Î·Ð²á¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´µ¼Ô1¿Í¤Ï¿´¶Ú¤ÎÆ°¤¤Ï²þÁ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÎË¹ÊÛÊÄº¿ÉÔÁ´¾É¤È¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Î¤¿¤á¤ËºÆÆþ±¡¤·¡¢»Ä¤ë4¿Í¤Ç¤Ï²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¡¢°ÂÁ´À¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Heartseed¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¡¢¤³¤Î¼£ÎÅË¡¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2027Ç¯Æâ¤Î¾µÇ§¤ÈÈÎÇä³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ºÇÁ±¤ò¤Ä¤¯¤¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
Ê©ÃÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³ùÁÒ,
¾²ÃÈË¼,
ÇÛÀþ,
¾åÅÄ,
°ËÅì»Ô,
Ï·¸å