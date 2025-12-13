µÍ¤áÂØ¤¨¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤éÊÆ¤Ó¤Ä¤Ï¤³¤ì°ìÂò¡ª2ÂåÌÜ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ì¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿
ÀèÆü¡¢5Ç¯°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¤Ó¤Ä¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì©ÊÄ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤ÎÊÆ¤Ó¤Ä¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ÆÂ¾¤Î¤â¤Î¤ËÂØ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª
ÌÂ¤Ã¤¿Ëö¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ï¡¼¤ÎÊÆ¤Ó¤Ä¤¬¡¢µÍ¤áÂØ¤¨ÌÌÅÝ¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÍýÍ³
¤ï¤¬²È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»³ºê¼Â¶È¥¿¥ï¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊÆ¤Ó¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò»È¤¦¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤ÏÊÆ¤Ó¤Ä¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤ªÊÆ¤òµÍ¤áÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ï¤ä¶ì¼êÊ¬Ìî¡£ÀöºÞ¤ÎµÍ¤áÂØ¤¨¤Ç¤µ¤¨¤¿¤Þ¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¡¢½Å¤¯¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¤ªÊÆ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤·¤«»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡ÖµÍ¤áÂØ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡×¡£
5¥¥í¤ÎÂÞ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤È·Á¡£
ÂÞ¤´¤ÈÆþ¤ì¤¿¤é¡¢ÂÞ¤Î¾å¤ÎÊý¤òÀÚ¤ë¤À¤±¡£¤³¤ì¤Ç¥»¥Ã¥È´°Î»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¡ª
ºÇ¸å¤ÏÂÞ¤´¤È½Ð¤·¤ÆµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Þ¤ÎÃæ¤Ø¡£ÊÆ¤Ó¤Ä¤ÎÄì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÎ³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¤Î¤Ç»ÄÎÌ¤â¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥¥óÉÕ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌ©ÊÄ¤¹¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥±¡¼¥¹¤Îº¸±¦¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ý¤Á¼ê¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¤ÎÂÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â»ý¤Á¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¯²¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹
¤³¤ÎÊÆ¤Ó¤Ä¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¥·¥ó¥¯²¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥¯²¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÆ¤ò¼¾µ¤¤ÎÂ¿¤½¤¦¤Ê¥·¥ó¥¯²¼¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏNG ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¬²È¤Ï5Ç¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¿¤¬Ì©ÊÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£¤Î¤È¤³¤íÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¥·¥ó¥¯²¼¤ËÃÖ¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·×ÎÌ¤·¤¿¤é¤¹¤°¡¢0Êâ¤Ç¤ªÊÆ¤ò¤È¤²¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢°Õ³°¤È¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÊÆ¤¬¥·¥ó¥¯²¼¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î¼ýÇ¼¾ì½ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ó¥¯²¼¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤É¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥·¥ó¥¯²¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤ÇÃª¤Î¾å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âOK¡£
ÂÞ¤ÎÀÚ¤êÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â
5Ç¯»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂÞ¤ÎÀÚ¤êÊý¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤Î¹â¤µ¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀÚ¤Ã¤¿Êý¤¬¤Ê¤Ë¤«¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤Æ¤âÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤·¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÞ¤ÎÊÁ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÞ¤òÄ¹¤¯ÀÚ¤Ã¤ÆÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤ÎÂÞ¤ÎÃ¼¤¬Ãæ¿È¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ªÊÆ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã»¤á¤ËÀÚ¤ëÊý¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
»Í³Ñ¤¤·ÚÎÌ¥«¥Ã¥×¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê
»Í³Ñ¤¤·Á¤Î·ÚÎÌ¥«¥Ã¥×¤Ä¤¡£´Ý¤¤·Á¤è¤ê¶ù¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¥¿¥ï¡¼¤ÎÊÆ¤Ó¤Ä¡£µÍ¤áÂØ¤¨¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Source: »³ºê¼Â¶È