ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÎÀ¨¤ß¤äÌÜ¹õÏ¡¤ÎÊÑ²½¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙP¸ì¤ë¡¡ºÇ½ª²ó¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛÁü¤È°ã¤¦Åú¤¨¤ò¡Ä¡×
¡ü¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£Ìò¤Ï¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤¬ÌÀÆü12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó(³ÈÂçSP)¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Æ±ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¾Ï°ì»á¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤äºÇ½ª²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£Ìò¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï
»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÀÇÍý»Î¤ò¼¤á¤Æ»³²¦¹ÌÂ¤(º´Æ£¹À»Ô)¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¶¥ÇÏ»ö¶ÈÉô¤ÎÀìÇ¤Èë½ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÌÂ¤¤Î»à¸å¤ÏÃæ¾ò¹Ì°ì(ÌÜ¹õÏ¡)¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÇºÊÉ×ÌÚ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë·ª¿Ü¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¡¢¹Ì°ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¦¤Ë¡ÖÍÇÏµÇ°¤Ç¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿ÍÊª¡£²ÃÆ£»á¤Ï¡¢·ª¿ÜÌò¤Ï¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Êª¸ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦±éµ»¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£½Ð±é¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ´ó¤ê¤Ê¤ª»Å»ö¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼çÌò¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¡¢ËÍ¤é¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤è¤ê¤âÁÇÅ¨¤Ê²ò¼á¤ò¤µ¤ì¤Æ·ª¿Ü¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡×
¡û¤ª¼Çµï¤Î»ÅÊý¤ä¸½¾ì¤Ç¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ê¤É¡ÄÌÜ¹õÏ¡¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶
¤½¤ó¤ÊºÊÉ×ÌÚ±é¤¸¤ë·ª¿Ü¤È¡¢¹ÌÂ¤Ë´¤¸å¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÍÇÏµÇ°¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¡¢ÌÜ¹õ¤¬±é¤¸¤ë¹Ì°ì¡£Âè4ÏÃ¤«¤é¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÃÆ£»á¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿ä»¡¤·¤Ä¤Ä¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¤â´¶¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Öº£²ó¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò¼Ô¡¢»³²¦¹ÌÂ¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬È´¤±¤¿¸å¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤½¤ì¤òÉ½ÌÌ¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤â¸«¤»¤º¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¿¤Ö¤ó¹À»Ô¤µ¤ó¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤Î»ÅÊý¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ê¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ûº´Æ£¹À»Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â
·ª¿Ü¡¢¹Ì°ì¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¹ÌÂ¤¤ò±é¤¸¤¿º´Æ£¤«¤é¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È²ÃÆ£»á¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍÇÏµÇ°¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÌÂ¤¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢º´Æ£¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1ÏÃ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¡¢º´Æ£¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÂè1ÏÃ¤Ç¡ØÇÏ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ÌÂ¤¤¬¡Ø²¶¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¹À»Ô¤µ¤ó¤¬¡Ø²¶¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ÏÃ¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¶Ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¹ÌÂ¤¤ÏºÇ½é¤«¤éÍÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¾Ü¤·¤¤¹À»Ô¤µ¤ó¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢Âè2ÏÃ¤Ç¹ÌÂ¤¤¬¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬ÍÇÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¤òÃý¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤â¹À»Ô¤µ¤ó¤«¤é¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Îº¬´´¤ÎÉôÊ¬¤ò´Þ¤á¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡üºÇ½ª²ó¤Ï¡Ö¡Ø·Ñ¾µ¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
14Æü¤Ë¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ª¿Ü¡¢¹ÌÂ¤¡¢¹Ì°ì¤¬ÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÍÇÏµÇ°¤Ç¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç¤É¤ÎÇÏ¤¬¾¡¤Ä¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤é¤Ï¡¢¸¶ºî¤â´Þ¤á¤Æ¤½¤Î¾å¤ò¤¤¤¯Åú¤¨¤òÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°ã¤¦Åú¤¨¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂè1ÏÃ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£²ó¤Ï½àÈ÷¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØºÇ½ª²ó¤Ï¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂè1ÏÃ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤¬¾¡¤Ä¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¡Ø·Ñ¾µ¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÍÇÏ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¸½Ìò¤Îµ³¼ê¤¬Â¿¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ÏºÇ¸å¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Öºä°æÎÜÀ±¤µ¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤á¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ºä°æÎÜÀ±¤µ¤ó¤È¥ë¥á¡¼¥ë¤µ¤ó¤È(º´ÌÚÎ´ÆóÏº¤ò±é¤¸¤ë)¹â¿ù¿¿Ãè¤¯¤ó¤È(ÌîºêæÆÊ¿¤ò±é¤¸¤ë)»Ô¸¶¾¢¸ç¤¯¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±»þ¤ËÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏJRAµ³¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£ÌÌÇò¤¤ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë²ÃÆ£»á¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÈÂ³ÊÔ¡É¤Î¹½ÁÛ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢Â³ÊÔ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£À®Î©¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¸«ÀèÀ¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢(±é½Ð¤Î)ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤äÂ¾¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ï¡¢¡Ø¼¡¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤±ÇÁü¤¬»£¤ì¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤À¤±¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Áá¸«ÀèÀ¸¤¬ÁÇÅ¨¤ÊËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
