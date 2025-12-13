¡ÚZARA¤Î¥°¥ìー¡Û¤¬ÃÇÁ³¥ª¥·¥ã¥ì♡ 40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¡ª¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨¥Ù¥¹¥È¡×
ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¤Ê¡Ö¥°¥ìー¡×¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¥«¥éー¡£º£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥°¥ìー¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤â´¨¤µÂÐºö¤â³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÅß¥³ー¥Ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡ª
¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¥µ¥Þ¸«¤¨¥Ù¥¹¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡×\4,390¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ó¸µ¤È¥¢ー¥à¥Ûー¥ë¡¢¿þ¤Î¥ê¥Ö¥È¥ê¥à¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤·¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Êー¤ä¥Ü¥È¥à¥¹¤òÁª¤Ð¤º¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®´é¸«¤¨¤âÂÎ·¿¥«¥Ðー¤âÁÀ¤¨¤ëV¥Í¥Ã¥¯¥í¥ó¥°¥Ù¥¹¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥í¥ó¥°¥¦ー¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÊV¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¾®´é¸«¤¨¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¡£¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤Ç±£¤ì¤½¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¾æ¤Ç¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Âç¤¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÌÜ¤ò°ú¤¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²óÈò¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ê»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¸«°ã¤¨¤ë¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥Ù¥¹¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¤¤¤¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ïー¥¯¤¬ÆÃÄ§¡£¸ª¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁ°¸åº¹¤Î¤¢¤ë¿þ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìËç¡£¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸«´·¤ì¤¿¼ê»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÁÉ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥Ç¤ò¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¸ÄÀÇÉ¥Ù¥¹¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¦ー¥ë¥Ù¥¹¥È ¥µ¥¤¥É¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¿¼¤¯¥¹¥ê¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤ä¸ÄÀÅª¤ÊÀÚÂØ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£Ã±Ä´¤Ë¸«¤¨¤¬¤Á¤Ê¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ä¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤ê¸«¤¨¤¬¤Á¤Ê¥ï¥ó¥Ô¥³ー¥Ç¤â¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
