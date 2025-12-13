BE:FIRST¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×MV»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«
BE:FIRST / ³¹Åô -Behind The Scenes-¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¤ÎBehind The Scenes±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿BE:FIRST / ³¹Åô -Behind The Scenes-
BE:FIRST¤¬CM½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡Ö³¹Åô¡×¤¬¡¢12·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£ºî¤Ï¡¢¡ÖBye-Good-Bye¡×¡ÖBe Free¡×¡ÖSailing¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Chaki Zulu¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢·ª¸¶¶Ç¡ÊJazzin¡Çpark¡Ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼°æ¾åÆ×»Ö¡¢¤½¤·¤ÆSKY-HI¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥¤¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÅ¸³«¤¹¤ë·Ú²÷¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢É½¾ðË¤«¤ÊBE:FIRST¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤³¤½°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÂº¤µ¤òÂ¿¹¬´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤ò²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Behind The Scenes±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ëMusic Video»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤À¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤àBE:FIRST¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆBE:FIRST¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¿·CM¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ßBE:FIRST ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡ÙÊÓ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ·èÄê¡£CM¤âÊü±ÇÃæ¤À¡£
12·î10Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö2025 FNS²ÎÍØº× Âè2Ìë¡×¤Ç¤âÇÐÍ¥ ËÜÅÄ¶ÁÌð¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëBE:FIRST¡£
4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëNHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¡¢¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ãÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡ä¤Î¼ø¾Þ¤È2025Ç¯Ëö¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ØBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£