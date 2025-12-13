Xbox¤¬¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÃÇÇ°¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈãÈ½»¦Åþ¤Ç1500±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÄü¤á¤ë
Microsoft¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë¿·ºî¥²¡¼¥à¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò70¥É¥ë(Ìó1Ëü900±ß)¤«¤é80¥É¥ë(Ìó1Ëü2500±ß)¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÃÍ¾å¤²·×²è¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ò½¸¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃÍ¾å¤²¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤òXbox¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Xbox Games Studio Boss on 'Call of Duty' Movie, Dev Direct Plans
Xbox Boss Reacts To Dropping Plans For $80 Games - GameSpot
https://www.gamespot.com/articles/xbox-boss-reacts-to-dropping-plans-for-80-games/1100-6536931/
Microsoft¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò60¥É¥ë(Ìó9350±ß)¤«¤é70¥É¥ë¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏXbox Series S|X¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤ò°ìÀÆ¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò70¥É¥ë¤«¤é80¥É¥ë¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Microsoft¤¬Xbox Series S|X¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤ò°ìÀÆÃÍ¾å¤²¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬1.3ÇÜ¡Á1.4ÇÜ¤Ë - GIGAZINE
¤·¤«¤·¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤ËXbox Game Studios¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ö¡¼¥Æ¥£»á¤¬¡¢Variety¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢80¥É¥ë¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖThe Outer Worlds 2¡×¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î70¥É¥ë¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¡¼¥Æ¥£»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎËþÂ¤È²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿Í¡¹¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Í¡¹¤¬¥²¡¼¥à¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç´Ø¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²æ¡¹¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¼ý±×²½¤Ïº£¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÊýË¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ú¤Â³¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢·òÁ´¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È±¿±Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Á³Ê²þÄê¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤Î²Á³Ê²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Microsoft¤Ï2025Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Xbox Series X¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Xbox Game Pass Ultimate¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï50¡ó¤âÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Microsoft¤Î¥²¡¼¥à¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖXbox Game Pass¡×¤¬ÃÍ¾å¤²¡¢ºÇ¾å°Ì¥×¥é¥ó¤Ï50¡ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü - GIGAZINE
¤Ê¤ª¡¢¥²¡¼¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎGameSpot¤Ë¤è¤ë¤ÈÇ¤Å·Æ²¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç80¥É¥ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÆüËÜ¤ÎAmazon.co.jp¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ8618±ß¤Ç¤¹¡£
Amazon.co.jp: ¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É -Switch2 : ¥²¡¼¥à