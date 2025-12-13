¤ªÉ÷Ï¤·ù¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÌ´Ãæ¤Ë¡ª303BOOKS¡Ö¤É¤Ã¤Ý¤ó¡ª¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×

¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö°ËÆ¦¸«¹áÉÄ¡×¤È¡¢2¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¿·ºî³¨ËÜ¡Ø¤É¤Ã¤Ý¤ó¡ª¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ303BOOKS¤è¤êÈ¯Çä¡£

¤ªÉ÷Ï¤·ù¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¹­¤¬¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊËÁ¸±¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿°ìºý¤¬ÅÐ¾ì¡£

 

303BOOKS¡Ö¤É¤Ã¤Ý¤ó¡ª¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×

 

 

È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÆü¡Ë

²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)

ºî¡§°ËÆ¦¸«¹áÉÄ¡¡¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç

È¯¹Ô¸µ¡§303BOOKS

¥µ¥¤¥º¡§²£210mm ¡ß ½Ä200mm

 

¡Ö#GIF¤Î°ËÆ¦¸«¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼°ËÆ¦¸«¹áÉÄ¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ë¤è¤ë°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£

¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¤â¤È¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬¸½¤ì¡¢ÅòÁ¥¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂçËÁ¸±¤òÉÁ¤­¤Þ¤¹¡£

Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤â¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£

³¨ËÜ¤È²»³Ú¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡£

 

¥Þ¥¸¥«¥ë¡ù¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ù¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼

 

 

¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬ÍÏ¤±¤¿¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ï¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÊÌÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂçÊÑ¿È¡£

Åòµ¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤Î¹ñ¡×¤ä¡ÖÍ·±àÃÏ¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤±¤Î¹ñ¡×¤Þ¤Ç¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ËÆ¦¸«¹áÉÄ¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤·¤¿¼êÉÁ¤­¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÉÁ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£

¾®¤µ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤­²ó¤ëÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢Ãµ¤·³¨Í·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢Ä¹¤¯°¦ÆÉ¤Ç¤­¤ë¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

 

 

°ËÆ¦¸«¹áÉÄ¡ÊÊ¸¡¦³¨¡¦´ë²è¡Ë

²­Æì¸©½Ð¿È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢Ì¡²è¤Ê¤ÉÉý¹­¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£

ÂåÉ½ºî¡Ø¤¨¤Ã¤Ó¤Ã¡Ù¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°Ãæ¡£

 

 

¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡ÊÊ¸¡¦´ë²è¡Ë

Vo.Key.¤«¤á¤¬¤¤¤¢¤ä¤³¡¢Dr.¤«¤ï¤à¤é¤Ë¤è¤ë2¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡£

¤É¤³¤«¼ä¤·¤²¤À¤¬Á°¸þ¤­¤Ê²Î»ì¤È¡¢É½¾ðË­¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£

º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢³¨ËÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À©ºî¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤É¤Ã¤Ý¤ó¡ª¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Ý¤ó¡ª¡×¤È¿»¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Î¤ªÉ÷Ï¤»þ´Ö¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë°ìºý¡£

303BOOKS¡Ö¤É¤Ã¤Ý¤ó¡ª¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

