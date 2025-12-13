Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

12Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦»Í³¹Æ»»Ô¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é¿å¤¬Ê®¤­½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¤Ï¤ª¤è¤½10»þ´Ö¸å¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÀéÍÕ¸©¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤ÎJRÊª°æ±ØÁ°¤Ç¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é¿å¤¬Ê®¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ê®¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹©¶ÈÍÑ¿åÆ»¤Î¿å¤Ç¡¢Ï³¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½10»þ´Ö¸å¤Î13Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£