´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÏÃÂê¡Öºä°æÎÜÀ±¡×µ³¼ê¤¬¡È°Î¶È¡É¤ËÄ©Àï¡£28ºÐ¿Íµ¤µ³¼ê¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉðË¤Ë¡ÈÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤È¤Ï
¡¡Àè½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Ï¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤ÎÌÔÄÉ¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¾¡Íø¡£2025Ç¯¤ÎJRAÊ¿ÃÏG1¤â¡¢3¤Ä¤Î2ºÐÀï¤È¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êÍÇÏµÇ°¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤Î12·î¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤¿¤¤µ³¼ê¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤òG1½é¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£ºä°æµ³¼ê¤Ï2·î¤Î¥µ¥¦¥¸C¤È11·î¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥ºC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢JRA¤Ç¤ÎG1¾¡Íø¤Ï¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ©¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬·Þ¤¨¤ë¡È¾¡Éé¤Î1¤«·î¡É
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¤Ö¤ê¤ËJRA¤Ç¤ÎG1¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿ºä°æµ³¼ê¤À¤¬¡¢ºÇ½ª·î¤ËÂç¤¤Ê²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µËö¤Îºå¿ÀJF¤«¤é28Æü¤ÎÍÇÏµÇ°¤Þ¤Ç¡¢4¤Ä¤ÎG1¥ì¡¼¥¹¤Ëµ³¾è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ë¸Ù¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê»Ï¤á¤Ï14Æü¤Îºå¿ÀJF¤ËÎ×¤à¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¤À¡£Ì¤¾¡ÍøÀï¢ª¥µ¥Õ¥é¥ó¾Þ¡Ê2ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ò2Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º»º¶ð¤Ï¡¢º£²ó¤¬ºä°æµ³¼ê¤È¤Î½é¥³¥ó¥Ó¡£Á°Áö¸å¤Ë°È¾å¤òÌ³¤á¤¿C.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤¬3ÀïÌÜ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¡£´ØÅìÇÏ¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëºå¿À¼Ç1600m¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¯¤ß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍè½µËö21Æü¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»º¶ð¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç»²ÀïÍ½Äê¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éºä°æµ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤ê¡¢¿·ÇÏ¢ª¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ2ºÐS¤ÈÌµ½ý¤Î2Ï¢¾¡Ãæ¤À¡£ºä°æµ³¼ê¼«¿È¤¬¡Ö2Àï¤È¤âÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢¾å¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤ä¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤ÏËÄ¤é¤à¡£
¡¡²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤È¤â¤Ë¾å°Ì¿Íµ¤¤¬³Î¼Â¤Ç¡¢ºä°æµ³¼ê¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤«¤éG1¡¦3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¤Ë¤â¼ÂÎÏÇÏ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¤Î¥Ð¥É¥ê¥Ê¡¼¥È¡£8·î¤Î½éÀï¤Ï¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤ËÀËÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢ºä°æµ³¼ê¤Ë¾è¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÌ¤¾¡Íø¢ªÇëS¤ò2Ï¢¾¡Ãæ¤À¡£Á°Áö¸å¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤Èºä°æµ³¼ê¼«¿È¤âµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2ºÐ²¦¼Ô¤ÎºÂ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë»ñ³Ê¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö·î´Ö5¾¡¡×¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÍÇÏµÇ°¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¤Î¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ÈÎ×¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Å¾Þ¤ò2¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢G1¤Ç4ÅÙ¤âÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡£8Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿Á°Áö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ò´Þ¤á¤Æ¶á3Áö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·Ç¼¨ÈÄ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤³°±óÀ¬µ¢¤ê¤ò°ìÅÙ»È¤ï¤ì¤¿¾åÀÑ¤ß¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ç¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Èº¹¤Î¤Ê¤¤2Ãå¡ÊÆ±Ãå¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢»×¤ï¤ÌÂç¶î¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êºä°æµ³¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î1¤«·î´Ö¤ÇG1¾¡Íø¤ò4¤Ä¾åÀÑ¤ß¤·¡¢ºÇÂç5¾¡¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ÉðËµ³¼ê¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·î´ÖG1ºÇÂ¿¾¡Íø¤Ï¡Ö2¡×¤Þ¤Ç¡£ºä°æµ³¼ê¤Ï¤¢¤È2¾¡¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¡È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¡É¤âÏÃÂê
¡¡¤½¤ó¤Êºä°æµ³¼ê¤Ï¡¢µ³¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÏÓ¡É°Ê³°¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¾ºÃæ¤À¡£¤â¤È¤â¤È¤½¤Î´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤ò¾¡Íø¤·¤¿ºÝ¤â¾ìÆâ¤Ë¤Ï²«¿§¤¤À¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹È¯¹Ô¤Î½÷À»ï¡Øanan¡Ù¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¡£¤Þ¤¿¡È´é¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ³¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¿ÈÄ¹¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë170cm¡¢48kg¤È¤¤¤¦¡È¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÎÎÉ¤µ¤â¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤À¡£
¢¡¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÉðË¡×¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤«
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡È»°Çï»Ò¡É¤½¤í¤Ã¤¿ºä°æµ³¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÉðË¡×¤Ë¿ä¤¹À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¡½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¡È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¡É¤âÏÃÂê
