´îÂ¿¸«¸¡¼Ö¶è¤Ç1·î¤Ë¡Ö¤â¤³¤í¤ó¹æ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö¾®ÅÄµÞ»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ø¤â¤³¤í¤ó¡Ù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤â´îÂ¿¸«¸¡¼Ö¶è¤Ç¡Ø¤â¤³¤í¤ó¹æ¡Ù¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¤³¤ì¤¬¡Ö¤â¤³¤í¤ó¹æ¡×¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤¹
¡Ö¤â¤³¤í¤ó¹æ¡×¤Ï¡¢5000·ÁÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¡Ö¤â¤³¤í¤ó¡×¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£Á°ÌÌ¤¬¹õ´ðÄ´¤À¤Ã¤¿5000·Á¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÇò´ðÄ´¤È¤Ê¤ê¡¢¹æ¼Ö¤´¤È¤Ë¡ÖÄ«¤Î¶õ¡×¤ä¡ÖÍ¼¶õ¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢±¿Å¾Âæ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤³¤í¤ó¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬ÄÌ¾ïÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´îÂ¿¸«¸¡¼Ö¶è¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ç¥¿¥é¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤³¤í¤ó¹æ¡×¤Ø¤Î¾è¹ß¤¬²ÄÇ½¡£1¹æ¼Ö¤ÎÍ¼¾Æ¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢10¹æ¼Ö¤ÎÀÄ¶õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢7¡Á8¹æ¼Ö¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ö¤â¤³¤í¤ó¤ÎÉô²°¡×¤È¤Ê¤ê¡¢µÇ°»£±Æ¤ä¥¯¥¤¥º¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¡Ö¤â¤³¤í¤ó¡×¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡1·î17Æü¤Ï²ÈÂ²ÏÈ¡Ê¸áÁ°¡Ë¤È°ìÈÌÏÈ¡Ê¸á¸å¡Ë¤Î2Éô¡¢18Æü¤Ï°ìÈÌÏÈ¡Ê¸á¸å¡Ë¤Î¤ß¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£¤â¤³¤í¤ó¹æ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Ê£¿ôÉÕ¤¡¢Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï¸áÁ°¤ÎÉô¤Ï8300±ß¡¢¸á¸å¤ÎÉô¤¬7100±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¾®ÅÄµÞ¥È¥é¥Ù¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¾®ÅÄµÞ¤Þ¤Ê¤¿¤ÓÅ´Æ»¶æ³ÚÉô¡×¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
