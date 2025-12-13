»Å»ö¡¦²ð¸î¡¦»Ò°é¤Æ¤Î3¤Ä¤òÊú¤¨¤ë¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¥é¡¼¡Ù¤¬¸Â³¦À£Á°¡Ä²ð¸î¤«¤é¡È¼«Ê¬¡É¤ò¼é¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¿Æ¤Î²ð¸î¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢²ð¸î¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ï¤Û¤Ü¡¢»Ò¤É¤â¤È¿Æ¤Î¤¿¤á¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËèÆüÊ¿²º¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÍÄ¤¤¤¦¤Á¤ÏµÞ¤ËÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÍÁ³¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¡¢¿ÈÂÎ²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈµÍ¤ó¤À¡É¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤â¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃ¶ÌÚ¿ðÊæ¤µ¤ó¡£¤Ê¤¼º£¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¥é¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×
¡Ö1947Ç¯¤«¤é'49Ç¯¤ÎÂè°ì¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤È¡¢Ä¹¼÷²½¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ëÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤ÏÈÕº§¡¦ÈÕ»º²½¤·¡¢¶¦Æ¯¤¤âÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ð¸î¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ¶ÌÚ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡»Å»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤á¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¡¢°é»ùµÙ¶È¤Î¼èÆÀÎ¨¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ð¸îµÙ¶È¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿0¡¦1¡ó¤À¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¸ÛÍÑ¶ÑÅù´ðËÜÄ´ºº¡Ë¡£
¡¡2025Ç¯4·î¤è¤ê°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡²þÀµ¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Ã¶ÌÚ¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤â¤¦Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿Æ¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¬°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤¤¹þ¤à¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤·¡¢°ã¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÀþ°ú¤¤·¤Æ¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¶¦ÅÝ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤¯¤éÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¸å²ù¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î
¡Ö²ð¸î¤ÏÀè¼êÉ¬¾¡¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÃÎ¼±¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ì¤òÇ¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×
¡¡¤ÈÃ¶ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¿Æ¤Î¤¿¤á¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊ¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤Î¡ÈÇ¼ÆÀ¤Î¥×¥í¥»¥¹¡É¤Ï¡¢²ð¸î¤ä»Ò°é¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢½½Ê¬¤ËÁªÂò»è¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¿Ê¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¶ÌÚ¤µ¤ó¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ß¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Æ¤ò»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¤¢¤È¤â¡Ø¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È²ù¤ä¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦¥×¥í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë
¡¦²ÈÂ²¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¦»Ò¤É¤â¤òÍ¥Àè¤¹¤ë
¡¦´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤
¡¦¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÄÇ½¤Ê¤é¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤«¤±¹ç¤Ã¤Æ»þÃ»¤ä¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤À¡£
¡Ö²ð¸î¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤º¡¢ÆÃ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤Ï¡¢È¾¤Ð¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤Ï¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢Â³¤±¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ð¸îµÙ¶È¤ò¼è¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë²ð¸î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤±¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç»Ù¤¨¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ä¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»öÁ°¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤ò
¡¡¤¤¤¶¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»öÁ°¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¡Ö»ä¤ÎÃø½ñ¡Ø¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤²ð¸î¡Ö°ú¤»»¡×¤È¡Ö¼êÈ´¤¡×¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡Ù¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ð¸î¤ÏÆÍÁ³»Ï¤Þ¤ê¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤¯²ÈÂ²Á´°÷¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¿Æ¤¬¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢Àõ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢²ð¸î¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤â¿ïÊ¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤áÁªÂò»è¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÖµ¤·¤¿¤È¤¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÌò½ê¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢NPOÃÄÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òºîÀ®¤·¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤ä»Ù±çÀ©ÅÙ¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿À¸Í»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤«¤é´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÉáµÚ¤äÄ´ºº¡¦¸¦µæ¡¢¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¥é¡¼¤Î»Ù±ç¤ä¡Ø¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¥«¥Õ¥§¡Ù¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤ÏÉ¬¤º¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ð¸î¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ä¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¾å¤ÇÉ¬¤ºÍ±×¤È¤Ê¤ë¡£È÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¤À¡£