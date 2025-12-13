ÀÅªµÔÂÔ¤Çµ¯ÁÊ¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¡¡¥È¥é¥ó¥×»á ±Ç²è´ÆÆÄ¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó»á ¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤é¤È»£±Æ¤Î¼Ì¿¿¤¬¿·¤¿¤Ë¸ø³«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÀÅªµÔÂÔ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÉÙ¹ë¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ²¼±¡¤Î´Æ»ë¡¦ÀâÌÀÀÕÇ¤°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷ÃÄ¤Ï12Æü¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î°ä»º´ÉÍýÃÄÂÎ¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤è¤½9Ëü5000Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¢§¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤¬½÷À¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó»á¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÔÀµ¤Î¾Úµò¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ì±¼çÅÞÂ¦¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÉÔ²º¤Ê¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢ÎÏ¤ò»ý¤ÄÃË¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢»ÊË¡¾Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëË¡Î§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÊË¡¾Ê¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤Ë³«¼¨¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
