¡Ø¥Òー¥È2¡Ù2026Ç¯8·î»£±Æ³«»Ï¤Ø ¨¡ ¥¸¥§¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥ÞーÇ§¤á¤ë
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Î·æºî¥¯¥é¥¤¥à±Ç²è¡Ø¥Òー¥È¡ÙÂ³ÊÔ±Ç²è¡Ø¥Òー¥È2¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯8·î¤Ë»£±Æ³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þー¤¬ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Òー¥È2¡Ù¤Ï¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤È¥á¥°¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥Êー¤¬¼¹É®¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤Ë´ð¤Å¤¯±Ç²è²½¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é7Ç¯Á°¤ÎÁ°Æüëý¤È¡¢±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ä¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸åÆüëý¤¬¸òºø¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
2025Ç¯¤Ï¡ØF1/¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤ò¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þー¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤«¤é¡Ö¼¡²óºî¤Ï¡Ø¥Òー¥È2¡Ù¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¡Ö¤¨¤¨¡¢8·î¤Ë³«»Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Í¡£±½¤Ç¤¹¤è¡£½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þー¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢¤Ç¤Ï¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¼ç±é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ùー¥ë¤¬¼çÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¿Í¤¬±é¤¸¤ëÌò¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¡¢±Ç²èÈÇ¤ÎÀï¤¤¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥·¥Ø¥ê¥¹Ìò¤ò¸Î¥ô¥¡¥ë¡¦¥¥ë¥Þー¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯8·î¤Ë»£±Æ³«»Ï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¤¬¤«¤Í¤Æ¤«¤éÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë·Á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£±Ç²è²½´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬2023Ç¯¤Î¤³¤È¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÂ³¤¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£
Á°ºî¡Ø¥Òー¥È¡Ù¤Ï¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î±é¤¸¤ëÇ®·ì·º»ö¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Ï¥Ê¤È¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ëー¥í±é¤¸¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¥Ü¥¹¤Î¥Ëー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥³ー¥êー¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºî¡£¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤È¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ëー¥í¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÏAIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ãÊÖ¤ê¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¡£
Á°ºî¤Ï¥Ñ¥Áー¥Î¤È¥Ç¡¦¥Ëー¥í¤ÎÆóÂç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¶¥±é¤â¸«»ö¤Ê¤¬¤é¡¢¥ô¥¡¥ë¡¦¥¥ë¥Þー¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ô¥©¥¤¥È¡¢¥¢¥·¥å¥ì¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ã¥É¡¢¥Ê¥¿¥êー¡¦¥Ýー¥È¥Þ¥ó¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥Òー¥È2¡Ù¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿ーÇÐÍ¥¤ä¿·À±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢Â³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
