¡ÈÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¡É¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤â¤ªÒë¤á¤Ê¤·¡ªÀ¤³¦´ð½à¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼³¦
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò»Ö¸þ¤¹¤ëK¥ê¡¼¥°¤¬¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¥¯¥é¥Ö¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Åª¤Ê±¿±Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤ÊÊªº¹¤·¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK¥ê¡¼¥°Èþ½÷¥Á¥¢¡¢¶»Éô¤¬¡È¥Ç¥«¤¹¤®¡É
K¥ê¡¼¥°1¡Ê1Éô¡Ë¤Î¸÷½£FC¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤ÎÌäÂê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²Æ¤Þ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥ä¥·¥ë¡¦¥¢¥µ¥Ë¡Ê¸½¥¨¥¹¥Æ¥°¥é¥ë¡Ë¤ÎÏ¢ÂÓ¹×¸¥¶âÌ¤Ç¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ºâÌ³·òÁ´²½µ¬Äê°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤«¤éÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¤À¡£¸÷½£FC¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºâÌ³·òÁ´²½µ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÞÈ³°Ñ°÷²ñ¤ÏÀ©ºÛ¶â1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë¤È1Ç¯´Ö¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¶Ø»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Áª¼ê³ÍÆÀ¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï3Ç¯´Ö¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2027²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËºÄÌ³Ä¶²á¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´ÖÃæ¤Ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁºâÌ³°Ñ°÷²ñ¤¬¾µÇ§¤·¤¿ºâÌ³²þÁ±°Æ¤òÍú¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ä¾¤Á¤ËÀ©ºÛ¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
°ìÄê¤ÎÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¤¿·Á¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö´Å¤¤½èÊ¬¡×¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Ç¤â¤ªÒë¤á¤Ê¤·¡ª
ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£K¥ê¡¼¥°2¤ÎÃéÆî²ç»³FC¤ÏÀè·î15Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö·Êµ¤ÄãÌÂ¤ä¡Ê¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ËÃéÀ¶ÆîÆ»ÃÏ°è¤Î½¸Ãæ¹ë±«Èï³²¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½é¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿´ë¶È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤Ê¤É¤¬·×²è¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÁá¤¯¤«¤é¡¢ÃéÆî²ç»³¤ÎÌµÍý¤ÊÁª¼êÊä¶¯¤äºÆ·ÀÌó¤¬ÌäÂê¤ò¾·¤¯¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎK¥ê¡¼¥°2½àÍ¥¾¡¤Ë¿ì¤¤¡¢ºâÀ¯µ¬ÌÏ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ÈÇØ¿¤Ó¡É¤ò¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÄ¨²ü¼êÂ³¤¤Ï¼è¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2½µ´Ö¸å¡¢ÃéÀ¶ÆîÆ»¤È²ç»³»Ô¤¬Í½È÷Èñ¤È¤·¤Æ270²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó27²¯±ß¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Ç¤â¼Â¼ÁÅª¤Ë²¿¤ÎÉÔÍø±×¤âÈï¤é¤Ê¤¤Á°Îã¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬´ë¶ÈºÆÀ¸¼êÂ³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤âºâÀ¯Æñ¤Ë¶ì¤·¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Íèµ¨¤Ï¡¢Ô³½£¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢Î¶¿ÎFC¡¢¶â³¤FC¤Î3¥¯¥é¥Ö¤¬K¥ê¡¼¥°2¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼êÇ¯Êð¤¬ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÃ²¤¯¥¯¥é¥Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£»ÔÌ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Í½»»¹½Â¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£ºâÌ³·òÁ´²½°ãÈ¿¤äÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¸÷½£¤äÃéÆî²ç»³¤À¤±¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºâÌ³·òÁ´²½¤Ï¡¢K¥ê¡¼¥°¤Î¹½À®°÷¤È¤·¤Æ¼é¤ë¤Ù¤ÌóÂ«¤Ç¤¢¤êµ¬Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¼é¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶¯ÎÏ¤ÊÀ©ºÛ¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹À©ÅÙ¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¶ò¤«¤À¤«¤é¡¢ºâÌ³·òÁ´²½µ¬Äê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ÇÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤¬¤è¤ê¶¯¤¤Å´ÄÈ¤ò²¼¤·¡¢µ¬Äê¤òÅ°Äì¤µ¤»¡¢·òÁ´¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡Ê¹½À®¡á¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
Copyright @ 2018 Sportsseoul JAPAN All rights reserved.