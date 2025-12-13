ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤ÎÊì¡¢âÃµÝ¤µ¤ó»àµî¡¡¼Ì¿¿²È¤¬Êó¹ð¡Ö¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ªÅÅÏÃ¤Ç¡×¡Ö¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Ç¥Á¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Æ¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªÍ¥¤·¤¤Êý¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó¸øÉ½¡¡
¥â¥Ç¥ë¤Ç²Î¼ê¤ÎÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤ÎÊì¡¢ÅÚ²°âÃµÝ¡Ê¤Ä¤Á¤ä¡¦¤Þ¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿²È¤Î²¼Â¼°ì´î¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¶âÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅÚ²°âÃµÝ¤µ¤ó
²¼Â¼¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÀèÄø¡¢ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ªÅÅÏÃ¤Ç¡ØËÜÆü¡¢¥Ê¥¯¥Þ¥ê¥Þ¥·¥¿¥·¡Ù¤È¤Î¥Þ¥Þ¤Îë¾Êó¤òÄ°¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÏÎÞÀ¼¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¾æ¤ËËÍ¤Ë¥Ô¥·¥Ã¤È¤ªÅÁ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
ÅÚ²°âÃµÝ¤µ¤ó¤Ï1958Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç°é¤Á¡¢22ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¥¢¥ó¥¸¥§¥é¤µ¤ó¤ò½Ð»º¸å¡¢É×¤È¤È¤â¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¼¡½÷¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¡¢1992Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢2002Ç¯¡Ö¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹AMA¡×ÀßÎ©¡£2016Ç¯¤Ë60ºÐ¤òÁ°¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò°úÂà¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤òºÆ³«¤·¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Îç¹Â¡¤¬¤ó¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼«Ãø¡Ø¿ÍÀ¸¡¢¤¢¤ì¤«¤³¤ì¤«¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ò2025Ç¯5·î¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡£
âÃµÝ¤µ¤ó¤Î¼«Ãø¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿²¼Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢âÃµÝ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Ç¥Á¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö20Ç¯°Ê¾å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬±Ç²è¤Ë¼ç±é¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤ÇÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò»Ù¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²¼Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂô»³¡¢Âô»³¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö²È¤ÇÎÁÍý¤Ä¤¯¤ë¤«¤é¤·¤â¤Á¤ã¤ó´¥ÇÕ¤·¤è¡ª¡×¡Ö²°·ÁÁ¥¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¤ë¤«¤é¥·¥â¤Á¤ã¤ó´¥ÇÕ¤·¤è¡ª¡×ËÜÅö¤ËÑÛ¤È¤·¤¿¤ªÈþ¤·¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¡¢¤Þ¤¿´¥ÇÕ¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»!!¡×¤ÈÀËÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¹¤®¤ëÎ¹Î©¤Á¤¬»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤â¤ªÊì¤µ¤Þ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£