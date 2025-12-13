ÇÐÍ¥¤ÎÍ­Â¼²Í½ã¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï12·î11Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤È¤¢¤ë»£±Æ¸å¡×¤ÎÍ­Â¼¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§Í­Â¼²Í½ã¤µ¤ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë

ÇÐÍ¥¤ÎÍ­Â¼²Í½ã¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï12·î11Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤È¤¢¤ë»£±Æ¸å¡×¤ÎÍ­Â¼¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¿¤«´ë¤ó¤Ç¤ë¡©¡×Í­Â¼²Í½ã¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÈù¾Ð¤ß¡©

¡Ö¤½¤Î´é ²¿¤«´ë¤ó¤Ç¤ë¡©¡×

Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ë»£±Æ¸å¤Î²Í½ã»á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®´é¤¬ºÝÎ©¤Ä¶ß¤ÎÂç¤­¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Í­Â¼¤µ¤ó¤¬¡¢²¿¤«¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¤Ë¤ä¤ê¡É¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î´é ²¿¤«´ë¤ó¤Ç¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤Î»þÀÞ¸«¤»¤ë¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤Èù¾Ð¤ß¤â¡¢ºÇ¹â²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¢¡¼¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬Ëè²ó¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÅ·»È¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤³¤Î¤ª´é °¦¤ª¤·¤¤¡¢¡¢¡×¡ÖÅ·»È¹ßÎ×¡ª¡×¡Ö»£±Æ¸å¤Î²Í½ã¤µ¤ó¤È¤«Âº¤¹¤®¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ç1¿Í¥«¥¿¥«¥¿¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×

12·î4Æü¤ÎÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ìÃæ¤Î°ì¥³¥Þ ¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ç1¿Í¥«¥¿¥«¥¿¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Í­Â¼¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¥«¥¿¥«¥¿ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¡¢»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿Í­Â¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¡Á¡×¤È¸ý¤ò³«¤±¤Æ¶Ã¤¯É½¾ð¤¬¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤Æ°²è¤Ç¤¹¡£

Í­Â¼¤µ¤ó¤¬²¿¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÎºîÉÊ¤«¤Ê ¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¾ðÊó²ò¶ØÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¿·¤·¤¤ºîÉÊ³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤«¤Ê¡© ³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤­)