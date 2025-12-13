»³ËÜÍ³¿¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¡È±ÉÍÀ¡É¡¡¥¹¥¿¡¼¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡ÄÀ¤³¦Åª»¨»ï¤Î¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ËÁª½Ð
Vogue's 55 Best Dressed People of 2025¤ËÁª½Ð
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVogue¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¾Þ¤Î1¿Í¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤ÎÇò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë½éÁª½Ð¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÏÇò¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¿§¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡ÖVogue¡Çs 55 Best Dressed People of 2025¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î¡ÈÃå¤³¤Ê¤·¡É55¿Í¤òÁª½Ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤ä²Î¼ê¤Î¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼G-DRAGON¤Ê¤É¤â¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë