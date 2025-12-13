¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤â¡ÈÉû¶È¡É¤Ç¾®¸¯¤¤²Ô¤®¡¡40¿ÍÏÈÆþ¤ê¤â¡Ä27ºÐ¿·¿Í¤¬²á¤´¤¹¥ª¥Õ
¥É·³40¿ÍÏÈÆþ¤ê¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥É¤Ï»±²¼3A¤Ç36ËÜÎÝÂÇ¡õ122ÂÇÅÀ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤Ë¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£11·î6Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥É³°Ìî¼ê¡£2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È8½äÌÜ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿±¦Åêº¸ÂÇ¤Î27ºÐ¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼¤Î¾ðÊó¤ò°·¤¦¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¥¦¥©¡¼¥É¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.290¡¢164°ÂÂÇ¡¢36ËÜÎÝÂÇ¡¢122ÂÇÅÀ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âº¸Íã¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯52»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£°ìÎÝ¡¢±¦Íã¤â¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÄÌ»»179ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¤¬FA¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÎÀïÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¶á¤¤¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼½Ð¿È¡£Íèµ¨¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÌîµå¤À¤±¤ËÀº¿Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡ÖÌîµå»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê´°àú¤Ê¥¦¥¨¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡¢ÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øº£Æü¤Îµå¤Ï¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÌîµåµÄÏÀ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤é¤ÏÌîµåÇ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾ì½ê¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡ÃÏ¸µ¥Á¡¼¥à¤Î¼êÅÁ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åß¤Î´¨¤µ¤Ï¸·¤·¤¯¡¢ºÇÄãµ¤²¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÌë¤ÏÌîµå»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¶áÀã¤«¤¡Ê¤Î¥Ð¥¤¥È¡Ë¤â»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡£Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¡¢Àã¤«¤¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Í¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ê¤Î¤ËÀã¤«¤¥Ð¥¤¥È¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥±¡¼¥·¡¼¡¦¥Ý¡¼¥¿¡¼»á¤¬¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Î40¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀã¤«¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤Ä¾¤¹¤Û¤É¤ÎÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤·¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡£°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢¡ÊÀ®²Ì¤¬¡ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£ÀÎ¤Ï¡¢Éã¤È°ì½ï¤ËÆùÂÎÏ«Æ¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤À¡£µ¯¤¤¿¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Íß¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¡×¡£
¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»150ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£Àã¤«¤¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤É¤ó¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë