ÂçÇ÷·æ¤Î¡Ö£±ÉÃ¡×¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ëÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¡Ö´õË¾¡×¤Ë¡ÄÎëÌÚ²ê¿á¤ä¹õÅÄÄ«Æü¤é¤ËÂ³¤¿·µÏ¿
¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¡¡ÊÔ½¸°Ñ°÷¡¦¶áÆ£ÍºÆó¡Û
¡¡¤¿¤«¤¬£±ÉÃ¡¢¤µ¤ì¤É£±ÉÃ¡£
¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜµÏ¿¤¬¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡££·Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢£´°Ì¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¤¬£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£µÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÎëÌÚ·ò¸ã¤Î½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ò¡¢£±ÉÃ¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¿Ç°¡¢ÉÔ°Â¡¢ÌÂ¤¤¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¡¢Âô»³¤Î¤â¤Î¤òºï¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¿¤Ã¤¿£±ÉÃ¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ç¥«¥¤£±ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£´ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤È½êÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òµá¤á¤¿¡£ÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿´¤¬ÍÉ¤é¤®¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿®¤¸¤¿Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¼«¿È£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿´î¤Ó¤¬¡¢¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜµÏ¿¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÄäÂÚ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯¤ËÀß³ÚÍªÂÀ¡Ê¸½À¾Å´¡Ë¤¬£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë£²»þ´Ö£¶Ê¬£±£±ÉÃ¤òºî¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìó£³Ç¯´Ö¤ÇÂçÇ÷¤¬£²ÅÙ¡¢Â³¤¤¤ÆÎëÌÚ¤¬ÆüËÜµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢£²»þ´Ö£´Ê¬Âæ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£Àß³Ú¤ÎµÏ¿¹¹¿·»þ¡¢À¤³¦µÏ¿¤È¤Îº¹¤Ï£³Ê¬£±£´ÉÃ¡£¸½ºß¤Ï¥±¥ë¥Ó¥ó¡¦¥¥×¥È¥¥¥à¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬£²£³Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿£²»þ´Ö£°Ê¬£³£µÉÃ¤«¤é¡¢£´Ê¬£²£°ÉÃ¤Þ¤Çº¹¤Ï³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¡¢ÄãÌÂÃ¦½Ð¤ÎÃû¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡££²·î¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢ÂÀÅÄÃÒ¼ù¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ò£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë£³£³ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë£µ£¹Ê¬£²£·ÉÃ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡££±£±·î¤Ë¤Ï£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÎëÌÚ²ê¿á¡ÊÆ±¡Ë¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£´ÉÃ¶á¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë£²£·Ê¬£µÉÃ£¹£²¤ÎÆüËÜµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÅö»þ£³Ç¯¡Ë¤¬º£Ç¯£²·î¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²»þ´Ö£¶Ê¬£µÉÃ¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÃË»ÒÄ¹µ÷Î¥³¦Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤ÎÃæ¡¢ÂçÇ÷¤¬¤¦¤¬¤Ã¤¿¡Ö°ì·ê¡×¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£