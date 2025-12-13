¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°À©ÇÆ¡×°½ÉôÏ¡¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¡¢ÍèÇ¯£±¡¦£²¸å³Ú±à¤Ç¥¶¥¤¥ª¥ó¡õ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡ÖÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¡×Ä©Àï
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë£²£°£²£¶Ç¯Æ®¤¤½é¤á¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥¦¥©¡¼¥º£²£°£²£¶¡×¡Ê£±·î£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÇÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ò½éÍ¥¾¡¤·¤¿°½ÉôÏ¡¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¤¬À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö£È£Á£Ö£Ï£Ã¡×¥¶¥¤¥ª¥ó¡õ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°½Éô¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¤Ï¡¢£±£²¡¦£±£°¸å³Ú±à¤Ç¤Î¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°ÀïÍ¥¾¡Àï¡×¤Ç¥¶¥¤¥ª¥ó¡õ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤òÇË¤ê½éÀ©ÇÆ¡£»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´ÉÍý¤¹¤ë£Ð£×£ÆËÜÉô¤¬Ç§¤á¡¢Àµ¼°¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë£±¡¦£²¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤Ê¤ÉÁ´£·»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡£±¡¦£²¸å³Ú±àÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê»î¹ç½ç¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡¡¢§À¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼ÔÁÈ¡¦¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦°½ÉôÏ¡¡¢¥¿¥í¡¼¥¹
¡¡¢§¥Ð¥«¤Î»þÂå¡¡£ö£ó¡¡ËÌÅÍ·³¡¡£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
ÎëÌÚ½¨¼ù¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢º´Æ£¸÷Î±¡¡£ö£ó¡¡Âç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¡¢¥µ¥¤¥é¥¹
¡¡¢§£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
µÜ¸¶·òÅÍ¡¢ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡¢µÈ²¬À¤µ¯¡¡£ö£ó¡¡°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¢ËÜÅÄÎµµ±¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù
¡¡¢§¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
´ØËÜÂç²ð¡¡£ö£ó¡¡°æ¾åÎ¿
¡¡¢§Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£°£²£¶Ç¯Æ®¤¤»Ï¤á¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
Ä¬粼¹ë¡¡£ö£ó¡¡¾®Æ£¾ÂÀ
¡¡¢§À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢Á°¾¥Àï¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
ÀÄÌøÎ¼À¸¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡¡£ö£ó¡¡£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¡¢£Í£Á£Ú£Á£Ä£Á
¡¡¢§¿·½Õ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë