¡Ú¼·¿§¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ë¿Í±Æ¤¬¡ÛÅ·Â¹¹ßÎ×¤Î¿ÀÏÃ¤¬»Ä¤ë¼¯»ùÅç¡¦Ì¸Åç¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¸½¾Ý
º£·î£´Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´¨¤¤Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æî¹ñ¼¯»ùÅç¤Ç¤â¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢£Í£Â£Ã¥¹¥¯ー¥×Åê¹Æ¤Ë¤â¡ÖÀã¤äÌ¸É¹¡×¤Î¼Ì¿¿¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¼·¿§¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ë¿Í±Æ¤¬¸«¤¨¤ë¿ÀÈëÅª¤Ê¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤ÎÌ¸Åç¤ÎÉ÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÏ²ÃÓ¤ÏÀã·Ê¿§¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿å¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë»³Äº¤ÎÃÓ¤ÏÅà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
É¸¹â1,241£í¤ÎÂçÏ²ÃÓ¡£ÌÚ¡¹¤Î»Þ¤Ë¤ÏÌ¸É¹¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ»³Æ»¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¸÷¤Î´Ä¤ÎÃæ¤Ë¿Í±Æ¤¬¸«¤¨¤ë¡×¿ÀÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼·¿§¤Î¸÷ÎØ¤ÎÃæ¤Ë¿Í¤¬
¡Ö¼·¿§¤Î¸÷¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¿Í¤¬Î©¤Ä¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
Ì¸Åç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÀÏÃ¤ÇÅ·Â¹¹ßÎ×¡áÅ·³¦¤«¤é¿À¡¹¤¬¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ÃÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ»³Æ»¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ë±À¤ÎÃæ¤«¤é¿ÀÍÍ¤¬¸½¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÀÈëÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥±¥ó¸½¾Ý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢Ì¸¤ä±À¤Ë¿Í¤Î±Æ¤¬±Ç¤ê¡¢¼þ¤ê¤ËÆú¤Î¤è¤¦¤ÊÎØ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢±Æ¤¬È¿ÂÐÂ¦¤Î±À¤äÌ¸¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£±Æ¤Î¼þ¤ê¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¼·¿§¤ÎÎØ¤Ï¡¢Ì¸¤ä±À¤Î¿åÅ©¤Ç¸÷¤¬»¶Íð¤µ¤ì¡¢Æú¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÏ²ÃÓ¤ÎÅÐ»³¼Ô¤Î»Ñ¤¬¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Î±À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥±¥ó¸½¾Ý »³°Ê³°¤Ç¤â¸«¤¨¤¿¾ì½ê
Æ±¤¸¤¯£²£°£²£±Ç¯¤Ë£Í£Â£Ã¥¹¥¯ー¥×Åê¹Æ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥±¥ó¸½¾Ý¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
±âÈþÂçÅç¤Ë¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¼·¿§¤Î¸÷¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÈô¹Ôµ¡¤Î±Æ¡×¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èô¹Ôµ¡¤Î±Æ¤¬¡¢²¼¤Î±À¤äÌ¸¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¼·¿§¤ÎÎØ¤Ï¡¢Ì¸¤ä±À¤Î¿åÅ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤¬»¶Íð¤µ¤ì¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥±¥ó¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥±¥ó¸½¾Ý¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢ÅÐ»³¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡¦ ¡¦