¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛÏÂÂÀ¸Ý¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡¦DRUM TAO¡Ê¥É¥é¥à¥¿¥ª¡Ë¤Î¾ïÀß·à¾ì¡ÖDRUM TAO THEATER KYOTO¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£JRµþÅÔ±ØÈ¬¾ò¸ý¤Î¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£¥Ó¥ëÆâ¤Ë¡¢2026Ç¯4·î³«¶È¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤À¡£
À¤³¦31¥«¹ñ¡¦500ÅÔ»Ô¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢NY¥ª¥Õ¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤âÁ´¸ø±éSOLD OUT¤òµÏ¿¤·¤¿DRUM TAO¡£ÏÂÂÀ¸Ý¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¿ô¡¹¤ÎÏÂ³Ú´ï¤òÁÕ¤Ç¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¤¿Èà¤é¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËµþÅÔ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
Æ±·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀÒ¤äÇ¯Âå¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤Íè¾ì¼Ô¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢1Æü2²ó¡¢°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î±éÌÜ¤ò¾å±é¡£
Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´Õ¾Þ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µþÅÔ¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë°Õ¾¢¤ò¿ï½ê¤Ë»Ü¤·¡¢ÀìÍÑ·à¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÏ½Ð¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¡¢´Õ¾ÞÁ°¸å¤â³Ú¤·¤á¤ë¶õ´ÖÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾®Åè¾¦Å¹¡×¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ëµðÂçÄóÅô¤È¡¢¡Ö¤Î¤ì¤óÃæ¤à¤é¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¸Ø¤ëµðÂçÃÈÎü¡£ÃÈÎü¤Ë¤Ï¡Öµþ¸»¡×¤Ë¤è¤ë²ÈÌæ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢DRUM TAO¤ÎÀº¿À¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÍ»¹ç¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·à¾ì¤ËÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤Î¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Õ¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¡¢´Ñ·à¤Î´¶Æ°¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢µþÅÔ¤ÎÌëÉ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢·à¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢µþÅÔ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«Í½Äê¡£µþÅÔ±Ø¤¹¤°¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÆî¶èÅì¶å¾òÀ¾»³²¦Ä®31¡¡¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£¥Ó¥ë9³¬
¸òÄÌ¡§ÃÏ²¼Å´µþÅÔ±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡¿¶áÅ´µþÅÔ±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡¿JRµþÅÔ±ØÈ¬¾ò¸ý¤è¤ê¤¹¤°
ºÂÀÊ¿ô¡§ºÇÂç325ÀÊ¡Ê²ÔÆ°¼°ºÂÀÊ¤Î¤¿¤áÊÑÆ°¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
