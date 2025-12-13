¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ·Ú¸º¤Ø¡¡±Ñ¹ñ¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡ÖÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¡×
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Á¥ã¡¼¥ë¥º±Ñ¹ñ²¦¡Ê77¡Ë¤Ï12Æü¤ÎÆ°²èÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¤ó¼£ÎÅ¤¬ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Áá´ü¿ÇÃÇ¤ä°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤ò¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¡ÖÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¬¤ó¤¬¼£Ìþ¤·¤¿¤È¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ²¦¤Ï2024Ç¯2·î¤Ë¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¼ïÎà¤ä¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñ²¦¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ËÊ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ä°¦¤¹¤ë¿Í¤ÎÌ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Áá´ü¿ÇÃÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹ñ²¦¤Ï24Ç¯2·î¤Ë¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±Æ±4·î¤Ë¸øÌ³Éüµ¢¤·¤¿¡£