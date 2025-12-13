¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÀøºßÅª¶¼°Ò¡×¡¡¾ðÊóµ¡´Ø¡¢°ÂÊÝ¤Ç°ÛÎã¤Î·üÇ°
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÀøºßÅª¤Ê¶¼°Ò¤À¤È¤¹¤ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Ë°ÂÊÝ¾å¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï10Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤µ¤»¡¢¹â´ØÀÇ¤Î¶¼¤·¤Ê¤É·ÐºÑÅª¤ÊÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ö¼«¤é¤Î°Õ»×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ¹ñ¤¬¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤¨·³»öÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ÏÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£²¤½£¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î´ØÍ¿¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤¬ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢·³»öÎÏ¤äÇË²õ³èÆ°¤Ê¤É¤òÍí¤á¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹¶·â¡×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ãæ¹ñ¤â·ÐºÑÅª¡¢·³»öÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ²¤ÊÆ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£