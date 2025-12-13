¥½¥·¥¨¥Àvs¥¸¥í¡¼¥Ê »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¡Û(¥¢¥Î¥¨¥¿)
¥½¥·¥¨¥À 1-2(Á°È¾1-0)¥¸¥í¡¼¥Ê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥½]¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹(35Ê¬)
[¥¸]¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Ä¥£¥Ï¥ó¥³¥Õ2(76Ê¬¡¢84Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥½]¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë(74Ê¬)
[¥¸]¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ë(60Ê¬)¡¢¥¢¥¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥¦¥Ê¥Ò(79Ê¬)
´Ñ½°:26,122¿Í
¨¦µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï·èÄêµ¡°ï¤Ë¼ºÅÀ´ØÍ¿¡Ä¥½¥·¥¨¥À¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ
¨¦µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï·èÄêµ¡°ï¤Ë¼ºÅÀ´ØÍ¿¡Ä¥½¥·¥¨¥À¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ