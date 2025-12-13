µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï·èÄêµ¡°ï¤Ë¼ºÅÀ´ØÍ¿¡Ä¥½¥·¥¨¥À¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ
[12.12 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá ¥½¥·¥¨¥À 1-2 ¥¸¥í¡¼¥Ê]
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï12Æü¡¢Âè16Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î·èÄêµ¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¼ºÅÀ¤ËÍí¤à·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏÁ°Àá¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹Àï(¡ü0-1)¤ÇÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ºÆµ¯¤ò´ü¤¹¤ëÂè16Àá¡£Éé½ýÌÀ¤±¤Ç¿µ½Å¤Ê¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à´ÉÍý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿FW¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬5»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±¤¸¤¯Éé½ýÌÀ¤±¤ÎDF¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò·Ð¤º¤Ë4»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿FW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬ºÇÁ°Àþ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾2Ê¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥½¥·¥¨¥À¤¬Èþ¤·¤¤Êø¤·¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òµ¯ÅÀ¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¡¢DF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢MF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤ÈMF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡£G¡¦¥²¥Ç¥¹¤ÎÍî¤È¤·¤«¤é¥½¥ì¡¼¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤Î¥¯¥í¥¹¤Ëµ×ÊÝ¤¬Áö¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤Õ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÏÈ³°¡£Àä¹¥¤Î·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎMF¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤òÃæ¿´¤ËÆ²¡¹¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¹¶·â¤ò·ÑÂ³¡£Á°È¾16Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÂç³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿µ×ÊÝ¤¬DF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥ì¥Î¤òÈ´¤µî¤Ã¤Æ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ÏÀË¤·¤¯¤âÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾35Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬Àè¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¥¸¥í¡¼¥Ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¼ê¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¥²¥Ç¥¹¤¬¸«»ö¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤¿¡£º£µ¨²ÃÆþ¤Î¥²¥Ç¥¹¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨3ÅÀÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥¤¥ó¥°µ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼FWµ¯ÍÑ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢J¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤È¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤ÎCB¥³¥ó¥Ó¤¬ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¥½¥·¥¨¥À¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾39Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éµ×ÊÝ¤¬ÌÔÎõ¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¤ò¸«¤»¡¢¤½¤³¤Ë¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢µ×ÊÝ¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¡£¤Þ¤¿¥Ñ¥¹¤â¤ä¤ä¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄÌ¤é¤º¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¤Ø¡£¥½¥·¥¨¥À¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤ÏÉé½ýÌÀ¤±¤Ç»þ´Ö¸ÂÄêµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¯¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤ò²¼¤²¤ÆFW¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥ê¥«¥Ö¥ë¤òÅêÆþ¤·¡¢¥²¥Ç¥¹¤òº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë²ó¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾¤ÎÍ¥Àª¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢DF¿Ø¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾31Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£Å¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ÎÊø¤·¤Ç¥«¥ê¥«¥Ö¥ë¤¬ÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤¤¡¢¼éÈ÷¿Ø¤¬¸å¤í¸þ¤¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÏMF¥¢¥¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥¦¥Ê¥Ò¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òMF¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Ä¥£¥Ï¥ó¥³¥Õ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¡¢¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾38Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤Èµ×ÊÝ¤¬A¡¦¥â¥ì¥Î¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¡¢Ãæ±û¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËºÆ¤Ó¥Ä¥£¥Ï¥ó¥³¥Õ¤¬È¿±þ¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ò¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢µÕÅ¾ÈïÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Á°È¾¤ËÀèÀ©¤·¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸åÈ¾¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢ÄË¤¤3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
