¡Ö¥É¥ê¥¹ ¥ô¥¡¥ó ¥Î¥Ã¥Æ¥ó¡×¤¬µþÅÔ¤ËÆüËÜ½é¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥Ñ¥ê¤ä¥ß¥é¥Î¤Ê¤É¤ËÂ³¤¯4Å¹ÊÞÌÜ
¡¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢1970Ç¯³«¶È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë µþÅÔ¥Ð¥ë¡ÊBAL¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Ñ¥ê¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¢¥ß¥é¥Î¤ËÂ³¤¯4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ËÆÃ²½¡£¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Î¥Þ¥Ç¥£¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿10ml¥È¥é¥Ù¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥·¥ë¥¯¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥Ö¤äÂçÍýÀÐ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÇÛÃÖ¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥¤¥°¥ë¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¡ÊErnest Igl Hoffmann¡Ë¤¬À½ºî¤·¤¿¶ÊÀþÅª¤«¤ÄÄ¦¹ïÅª¤Ê¥Ç¥¹¥¯¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É¤Ï¡¢20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¦¹ï²È¥¤¥µ¥à¡¦¥Î¥°¥Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢´ôÉìÄóÅô¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥ª¥¼¥¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖAKARI¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢18À¤µª¤Ë¥Õ¥é¥ó¥É¥ëÃÏÊý¤Çºî¤é¤ì¤¿¼ê¿¥¤ê¤Î¥¦¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥¯¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
◾️¥É¥ê¥¹ ¥ô¥¡¥ó ¥Î¥Ã¥Æ¥ó ¥®¥ã¥é¥ê¡¼ µþÅÔ
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²Ï¸¶Ä®ÄÌ»°¾ò²¼¥ë»³ºêÄ®251 µþÅÔBAL 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§075-211-2010