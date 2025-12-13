　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <5031> モイ　　　　　東証Ｇ　　104倍 ( 2,715) 　　342　( +29.1 )　
２. <5216> 倉元　　　　　東証Ｓ 　60.2倍 ( 6,140) 　　176　( +38.6 )　
３. <7426> 山大　　　　　東証Ｓ 　41.6倍 ( 　374)　　1081　(　-3.3 )　
４. <7726> 黒田精　　　　東証Ｓ 　30.2倍 ( 2,207)　　1090　( +12.1 )　 半導体製造装置関連
５. <2459> アウン　　　　東証Ｓ 　25.3倍 ( 4,257) 　　277　( +15.4 )　
６. <8209> フレンドリ　　東証Ｓ 　21.6倍 ( 　194) 　　295　(　-1.7 )　
７. <9812> テーオーＨＤ　東証Ｓ 　19.9倍 ( 　457) 　　267　(　+0.4 )　
８. <4662> フォーカス　　東証Ｐ 　17.8倍 ( 4,787)　　1918　(　+4.4 )　 サイバーセキュリティ関連
９. <7640> トップカルチ　東証Ｓ 　16.5倍 ( 2,216) 　　247　( +44.4 )　
10. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ 　16.3倍 ( 　570) 　　316　( +28.5 )　
11. <4516> 日本新薬　　　東証Ｐ 　14.3倍 (15,439)　　5596　( +11.4 )　 JPX日経400採用
12. <7067> ブランドＴ　　東証Ｇ 　13.7倍 (　　82) 　　980　(　-1.9 )　
13. <6336> 石井表記　　　東証Ｓ 　12.8倍 ( 　295) 　　710　(　+7.3 )　 半導体製造装置関連
14. <2776> 新都ＨＤ　　　東証Ｓ 　12.8倍 ( 1,025) 　　127　(　+4.1 )　 データセンター関連
15. <3985> テモナ　　　　東証Ｓ 　12.7倍 ( 　762) 　　215　(　+4.4 )　 人工知能関連
16. <5252> 日本ナレッジ　東証Ｇ 　11.5倍 ( 　172) 　　535　( +11.2 )　
17. <3020> アプライド　　東証Ｓ 　11.0倍 (　　99)　　4620　( +14.2 )　
18. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　9.8倍 ( 1,485) 　　277　( +39.9 )　
19. <5244> ｊｉｇ．ｊｐ　東証Ｇ　　9.7倍 ( 2,670) 　　236　(　+4.0 )　
20. <3089> Ｔアルファ　　東証Ｓ　　9.0倍 ( 　624)　　1263　(　-0.3 )　 半導体製造装置関連
21. <3111> オーミケンシ　東証Ｓ　　8.8倍 ( 　359) 　　284　( +13.6 )　
22. <4395> アクリート　　東証Ｇ　　8.7倍 ( 1,750)　　1112　( +31.3 )　 サイバーセキュリティ関連
23. <6558> クックビズ　　東証Ｇ　　8.0倍 (　　64) 　　728　( +22.6 )　
24. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ　　7.7倍 ( 2,079) 　　990　( +31.0 )　
25. <9563> アトラスＴ　　東証Ｇ　　7.7倍 ( 　115) 　　283　(　+0.4 )　
26. <6197> ソラスト　　　東証Ｐ　　7.6倍 ( 3,895) 　　800　( +46.5 )　
27. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ　　7.6倍 (14,855) 　　284　( +100.0 )　
28. <3628> データＨＲ　　東証Ｇ　　7.1倍 ( 　141) 　　509　(　-0.6 )　
29. <2375> ギグワークス　東証Ｓ　　7.0倍 ( 　433) 　　236　(　+6.8 )　 人工知能関連
30. <5580> プロディ　　　東証Ｇ　　6.9倍 ( 　104)　　1468　(　-0.9 )　
31. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ　　6.8倍 ( 8,777) 　　723　(　+4.3 )　 人工知能関連
32. <2923> サトウ食品　　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　105)　　7440　( -12.0 )　
33. <4598> デルタフライ　東証Ｇ　　6.4倍 ( 4,713) 　　546　(　+6.2 )　
34. <4334> ユークス　　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　140) 　　395　(　-9.2 )　
35. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ　　6.2倍 (13,026) 　　819　( +15.4 )　 ロボット関連
36. <6615> ＵＭＣエレ　　東証Ｐ　　6.2倍 ( 1,604) 　　356　(　+0.3 )　 電気自動車関連
37. <3138> 富士山ＭＳ　　東証Ｇ　　6.0倍 ( 　150) 　　953　( -13.0 )　
38. <5575> グロービー　　東証Ｇ　　5.9倍 (　　94) 　　669　(　-1.5 )　 人工知能関連
39. <4192> スパイダー　　東証Ｇ　　5.9倍 ( 　944) 　　306　(　+3.7 )　
40. <1436> グリーンエナ　東証Ｇ　　5.8倍 (　　93)　　2253　(　+4.1 )　
41. <7435> ナ・デックス　東証Ｓ　　5.6倍 (　　62) 　　960　(　-2.8 )　
42. <7985> ネポン　　　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　158)　　1470　(　+0.7 )　
43. <3030> ハブ　　　　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　164) 　　843　(　+6.3 )　
44. <4347> ブロメディア　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　474)　　2038　( +23.1 )　 サイバーセキュリティ関連
45. <4441> トビラシステ　東証Ｓ　　5.1倍 ( 　442)　　1182　( +15.2 )　 サイバーセキュリティ関連
46. <2983> アールプラン　東証Ｇ　　5.1倍 ( 　697)　　2923　(　+7.8 )　
47. <7375> リファバスＧ　東証Ｇ　　4.9倍 ( 　168) 　　782　(　+0.5 )　
48. <7856> 萩原工業　　　東証Ｐ　　4.9倍 ( 　789)　　1644　(　+2.4 )　 防災関連
49. <4572> カルナバイオ　東証Ｇ　　4.9倍 ( 2,357) 　　371　( +53.9 )　
50. <3224> Ｇオイスター　東証Ｇ　　4.8倍 ( 　121) 　　797　( +32.2 )　

株探ニュース