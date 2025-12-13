週間ランキング【約定回数 増加率】 (12月12日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <5031> モイ 東証Ｇ 104倍 ( 2,715) 342 ( +29.1 )
２. <5216> 倉元 東証Ｓ 60.2倍 ( 6,140) 176 ( +38.6 )
３. <7426> 山大 東証Ｓ 41.6倍 ( 374) 1081 ( -3.3 )
４. <7726> 黒田精 東証Ｓ 30.2倍 ( 2,207) 1090 ( +12.1 ) 半導体製造装置関連
５. <2459> アウン 東証Ｓ 25.3倍 ( 4,257) 277 ( +15.4 )
６. <8209> フレンドリ 東証Ｓ 21.6倍 ( 194) 295 ( -1.7 )
７. <9812> テーオーＨＤ 東証Ｓ 19.9倍 ( 457) 267 ( +0.4 )
８. <4662> フォーカス 東証Ｐ 17.8倍 ( 4,787) 1918 ( +4.4 ) サイバーセキュリティ関連
９. <7640> トップカルチ 東証Ｓ 16.5倍 ( 2,216) 247 ( +44.4 )
10. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ 16.3倍 ( 570) 316 ( +28.5 )
11. <4516> 日本新薬 東証Ｐ 14.3倍 (15,439) 5596 ( +11.4 ) JPX日経400採用
12. <7067> ブランドＴ 東証Ｇ 13.7倍 ( 82) 980 ( -1.9 )
13. <6336> 石井表記 東証Ｓ 12.8倍 ( 295) 710 ( +7.3 ) 半導体製造装置関連
14. <2776> 新都ＨＤ 東証Ｓ 12.8倍 ( 1,025) 127 ( +4.1 ) データセンター関連
15. <3985> テモナ 東証Ｓ 12.7倍 ( 762) 215 ( +4.4 ) 人工知能関連
16. <5252> 日本ナレッジ 東証Ｇ 11.5倍 ( 172) 535 ( +11.2 )
17. <3020> アプライド 東証Ｓ 11.0倍 ( 99) 4620 ( +14.2 )
18. <6173> アクアライン 東証Ｇ 9.8倍 ( 1,485) 277 ( +39.9 )
19. <5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東証Ｇ 9.7倍 ( 2,670) 236 ( +4.0 )
20. <3089> Ｔアルファ 東証Ｓ 9.0倍 ( 624) 1263 ( -0.3 ) 半導体製造装置関連
21. <3111> オーミケンシ 東証Ｓ 8.8倍 ( 359) 284 ( +13.6 )
22. <4395> アクリート 東証Ｇ 8.7倍 ( 1,750) 1112 ( +31.3 ) サイバーセキュリティ関連
23. <6558> クックビズ 東証Ｇ 8.0倍 ( 64) 728 ( +22.6 )
24. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 7.7倍 ( 2,079) 990 ( +31.0 )
25. <9563> アトラスＴ 東証Ｇ 7.7倍 ( 115) 283 ( +0.4 )
26. <6197> ソラスト 東証Ｐ 7.6倍 ( 3,895) 800 ( +46.5 )
27. <198A> ポスプラ 東証Ｇ 7.6倍 (14,855) 284 ( +100.0 )
28. <3628> データＨＲ 東証Ｇ 7.1倍 ( 141) 509 ( -0.6 )
29. <2375> ギグワークス 東証Ｓ 7.0倍 ( 433) 236 ( +6.8 ) 人工知能関連
30. <5580> プロディ 東証Ｇ 6.9倍 ( 104) 1468 ( -0.9 )
31. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 6.8倍 ( 8,777) 723 ( +4.3 ) 人工知能関連
32. <2923> サトウ食品 東証Ｓ 6.6倍 ( 105) 7440 ( -12.0 )
33. <4598> デルタフライ 東証Ｇ 6.4倍 ( 4,713) 546 ( +6.2 )
34. <4334> ユークス 東証Ｓ 6.4倍 ( 140) 395 ( -9.2 )
35. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 6.2倍 (13,026) 819 ( +15.4 ) ロボット関連
36. <6615> ＵＭＣエレ 東証Ｐ 6.2倍 ( 1,604) 356 ( +0.3 ) 電気自動車関連
37. <3138> 富士山ＭＳ 東証Ｇ 6.0倍 ( 150) 953 ( -13.0 )
38. <5575> グロービー 東証Ｇ 5.9倍 ( 94) 669 ( -1.5 ) 人工知能関連
39. <4192> スパイダー 東証Ｇ 5.9倍 ( 944) 306 ( +3.7 )
40. <1436> グリーンエナ 東証Ｇ 5.8倍 ( 93) 2253 ( +4.1 )
41. <7435> ナ・デックス 東証Ｓ 5.6倍 ( 62) 960 ( -2.8 )
42. <7985> ネポン 東証Ｓ 5.4倍 ( 158) 1470 ( +0.7 )
43. <3030> ハブ 東証Ｓ 5.3倍 ( 164) 843 ( +6.3 )
44. <4347> ブロメディア 東証Ｓ 5.2倍 ( 474) 2038 ( +23.1 ) サイバーセキュリティ関連
45. <4441> トビラシステ 東証Ｓ 5.1倍 ( 442) 1182 ( +15.2 ) サイバーセキュリティ関連
46. <2983> アールプラン 東証Ｇ 5.1倍 ( 697) 2923 ( +7.8 )
47. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 4.9倍 ( 168) 782 ( +0.5 )
48. <7856> 萩原工業 東証Ｐ 4.9倍 ( 789) 1644 ( +2.4 ) 防災関連
49. <4572> カルナバイオ 東証Ｇ 4.9倍 ( 2,357) 371 ( +53.9 )
50. <3224> Ｇオイスター 東証Ｇ 4.8倍 ( 121) 797 ( +32.2 )
