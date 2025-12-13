

●今週の業種別騰落率ランキング



※12月12日終値の12月5日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 28 業種 値下がり： 5 業種

東証プライム：1604銘柄 値上がり：1113 銘柄 値下がり： 469 銘柄 変わらず他： 22 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 証券・商品(0279) +6.32 野村 <8604> 、大和 <8601> 、東海東京 <8616>

２. 輸送用機器(0267) +6.17 アイシン <7259> 、豊田合 <7282> 、川重 <7012>

３. 卸売業(0276) +5.32 ミスミＧ <9962> 、トーホー <8142> 、住友商 <8053>

４. ゴム製品(0260) +4.96 住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101> 、ＴＯＹＯ <5105>

５. 不動産業(0282) +4.30 住友不 <8830> 、菱地所 <8802> 、東建物 <8804>

６. 保険業(0280) +4.19 ソニーＦＧ <8729> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、第一生命ＨＤ <8750>

７. 繊維製品(0255) +3.82 クラボウ <3106> 、東レ <3402> 、ＴＳＩＨＤ <3608>

８. 建設業(0253) +3.76 ベステラ <1433> 、ピーエス <1871> 、大成建 <1801>

９. 非鉄金属(0263) +3.49 ＤＯＷＡ <5714> 、邦チタ <5727> 、住友鉱 <5713>

10. その他金融業(0281) +3.10 アイフル <8515> 、ネットプロ <7383> 、クレセゾン <8253>

11. 海運業(0272) +2.95 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>

12. 倉庫・運輸(0274) +2.59 住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301> 、上組 <9364>

13. 石油・石炭(0259) +2.49 ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019> 、ニチレキＧ <5011>

14. 鉄鋼(0262) +2.49 日精線 <5659> 、神戸鋼 <5406> 、共英製鋼 <5440>

15. 電気・ガス(0270) +2.44 東ガス <9531> 、Ｊパワー <9513> 、大ガス <9532>

16. 化学(0257) +2.39 ＪＣＵ <4975> 、一工薬 <4461> 、日農薬 <4997>

17. パルプ・紙(0256) +2.30 レンゴー <3941> 、特種東海 <3708> 、王子ＨＤ <3861>

18. 陸運業(0271) +2.04 福山運 <9075> 、近鉄ＧＨＤ <9041> 、ハマキョウ <9037>

19. ガラス・土石(0261) +1.82 板硝子 <5202> 、品川リフラ <5351> 、ニチアス <5393>

20. 金属製品(0264) +1.75 リンナイ <5947> 、ニッパツ <5991> 、東プレ <5975>

21. 電気機器(0266) +1.38 パナＨＤ <6752> 、コニカミノル <4902> 、オプテクスＧ <6914>

22. 機械(0265) +1.31 月島ＨＤ <6332> 、マキタ <6586> 、サムコ <6387>

23. 空運業(0273) +1.24 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

24. 医薬品(0258) +0.97 ペプドリ <4587> 、日本新薬 <4516> 、サワイＧＨＤ <4887>

25. 水産・農林業(0251) +0.76 サカタタネ <1377> 、ホクト <1379> 、マルハニチロ <1333>

26. サービス業(0283) +0.67 ソラスト <6197> 、ＣＴＳ <4345> 、学情 <2301>

27. 鉱業(0252) +0.59 日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

28. 銀行業(0278) +0.43 ゆうちょ銀 <7182> 、百五銀 <8368> 、滋賀銀 <8366>

29. 食料品(0254) -0.04 ファーマＦ <2929> 、Ｌドリンク <2585> 、味の素 <2802>

30. 小売業(0277) -0.13 イオン <8267> 、ＪＩＮＳＨＤ <3046> 、アインＨＤ <9627>

31. 精密機器(0268) -0.18 テルモ <4543> 、松風 <7979> 、島津 <7701>

32. 情報・通信業(0275) -1.60 エニーカラー <5032> 、ボードルア <4413> 、セグエＧ <3968>

33. その他製品(0269) -2.34 任天堂 <7974> 、グロブライド <7990> 、広済堂ＨＤ <7868>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



