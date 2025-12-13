½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¡Û (12·î12Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨12·î12Æü½ªÃÍ¤Î12·î5Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,319ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ¾å¾ºÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <198A> ¥Ý¥¹¥×¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡100 ¡¡¡¡284¡¡
£². <4572> ¥«¥ë¥Ê¥Ð¥¤¥ª¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡53.9 ¡¡¡¡371¡¡ ¼¡À¤Âå·¿£Â£Ô£ËÁË³²ºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ·ì±Õ³Ø²ñ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤òºàÎÁ»ë
£³. <2743> ¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡48.1¡¡¡¡¡¡40¡¡ Î×»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤ÎÁý»ñ·èµÄ¤È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥×¥é¥ó¤ò¼ê³Ý¤«¤ê»ë
£´. <3656> £Ë£Ì£á£â¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡47.8 ¡¡¡¡405¡¡ ¥¢¥é¥ÖÅê»ñ²ñ¼Ò¤ä¥µ¥ó¥¢¥¹¥¿¤È»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È
£µ. <6197> ¥½¥é¥¹¥È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡46.5 ¡¡¡¡800¡¡ ÆÃ¤ËÌÀ³Î¤ÊºàÎÁ¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º
£¶. <7640> ¥È¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡44.4 ¡¡¡¡247¡¡
£·. <6173> ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡39.9 ¡¡¡¡277¡¡
£¸. <5216> ÁÒ¸µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡38.6 ¡¡¡¡176¡¡ £±£µÆüÉÕ¤Ç»Ò²ñ¼Ò£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Ï£Ô£Ï¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥È¤òÀßÎ©
£¹. <4166> ¤«¤Ã¤³¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡35.6 ¡¡¡¡883¡¡ º£´üÍ½ÁÛ¤ÎºÇ½ªÀÖ»úÉý½Ì¾®¤È£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½
10. <6666> ¥ê¥Ðー¥¨¥ì¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡35.6 ¡¡¡¡533¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±ÀïÎ¬¿·À½ÉÊ¤òÎÌ»º¤Ø
11. <1948> ¹°ÅÅ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡34.3¡¡¡¡4560¡¡
12. <3224> £Ç¥ª¥¤¥¹¥¿ー¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡32.2 ¡¡¡¡797¡¡ Å¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤ë¼«¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥ÈÇ¯£²Ëü±ßÁêÅö¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¿·Àß
13. <4316> ¥Óー¥Þ¥Ã¥×¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡32.0¡¡¡¡1275¡¡ ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI´ØÏ¢
14. <4395> ¥¢¥¯¥êー¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡31.3¡¡¡¡1112¡¡ ¹çÊÛÀè¤ÎÊÆ´ë¶È¤¬ÊÆ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¶É¤«¤éÂç·¿·ÀÌó³ÍÆÀ
15. <157A> £Ç¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡31.0 ¡¡¡¡990¡¡
16. <5031> ¥â¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡29.1 ¡¡¡¡342¡¡ £²£¶Ç¯£±·î´ü·Ð¾ïÍø±×¤Ï°ìÅ¾ºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø
17. <2437> ¥·¥ó¥ï¥ï¥¤¥º¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡28.5 ¡¡¡¡316¡¡
18. <6093> ¥¨¥¹¥¯¥í£Á£Ê¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡23.8 ¡¡¡¡187¡¡
19. <4347> ¥Ö¥í¥á¥Ç¥£¥¢¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡23.1¡¡¡¡2038¡¡ ±Ñ£Á£Ö£É¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ë¥µ¥ä´ó¤»
20. <6558> ¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡22.6 ¡¡¡¡728¡¡ ¡Ø¥í¥Ô¥¢¡Ù±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹¥´¶
21. <6840> £Á£Ë£É£Â£Á¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡18.8 ¡¡¡¡448¡¡ ¥á¥â¥êー¹âÆ¼õ¤±Âß³ô»Ô¾ì·ÐÍ³¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¶õÇä¤ê¤¬µÕ²óÅ¾
22. <4384> ¥é¥¯¥¹¥ë¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡18.0¡¡¡¡1526¡¡ £Í£Â£ÏÈ¯É½¤Ç£Ô£Ï£Â²Á³Ê£±£·£±£°±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»
23. <4975> £Ê£Ã£Õ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡17.7¡¡¡¡5120¡¡
24. <6752> ¥Ñ¥Ê£È£Ä¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡17.5¡¡¡¡2175¡¡ ¼«Æ°±¿Å¾¼Ö´ØÏ¢
25. <9257> £Ù£Ã£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡17.4 ¡¡¡¡803¡¡
26. <7256> ²ÏÀ¾¹©¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.8 ¡¡¡¡139¡¡
27. <2901> £×¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.4 ¡¡¡¡440¡¡
28. <3825> ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.3 ¡¡¡¡278¡¡ ÆüËÜÃßÅÅÃÓ¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
29. <6629> £Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.6 ¡¡¡¡814¡¡ ¼«Æ°±¿Å¾¼Ö´ØÏ¢
30. <4422> £Ö£Î£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡15.6 ¡¡¡¡570¡¡ ¥³¥ó¥µ¥ë¿Ä¹¤ÇÂè£±»ÍÈ¾´ü·Ð¾ï¤Ï¥È¥ó¥È¥ó¤Ë²óÉü
31. <3954> ¾¼ÏÂ¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.5¡¡¡¡2935¡¡
32. <8699> £È£Ó£È£Ä¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.5¡¡¡¡1299¡¡
33. <2459> ¥¢¥¦¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.4 ¡¡¡¡277¡¡ £Á£É£Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤Î³¤³°Å¸³«ËÜ³Ê»ÏÆ°¤òºàÎÁ»ë
34. <6433> ¥Òー¥Ï¥¤¥¹¥È¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.4 ¡¡¡¡819¡¡ »²²è¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬¹ñ»º¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¤ò£²£·Ç¯Ãæ¤Ë¤âÎÌ»º¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë
35. <4441> ¥È¥Ó¥é¥·¥¹¥Æ¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.2¡¡¡¡1182¡¡
36. <4588> ¥ª¥ó¥³¥ê¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡15.0¡¡¡¡1061¡¡ ¼ðáçÍÏ²ò¥¦¥¤¥ë¥¹£Ï£Â£Ð－£³£°£±¤Î¼è¤ê°·¤¤¾ò·ï´ËÏÂ¤òºàÎÁ»ë
37. <3020> ¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡14.2¡¡¡¡4620¡¡
38. <5337> ¥À¥ó¥Èー£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.9 ¡¡¡¡582¡¡
39. <3987> ¥¨¥³¥â¥Ã¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡13.7 ¡¡¡¡507¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
40. <7259> ¥¢¥¤¥·¥ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.7¡¡¡¡3067¡¡ ¼«Æ°±¿Å¾¼Ö´ØÏ¢
41. <3111> ¥ªー¥ß¥±¥ó¥·¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.6 ¡¡¡¡284¡¡
42. <7777> £³£Ä£Í¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡13.5 ¡¡¡¡371¡¡ £µ～£±£°·î´üºÇ½ª¹õ»úÅ¾´¹
43. <6380> ¥ª¥ê¥Á¥§¥ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.2¡¡¡¡3050¡¡
44. <3185> Ì´Å¸Ë¾¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡13.0 ¡¡¡¡217¡¡
45. <4674> ¥¯¥ì¥¹¥³¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡12.9¡¡¡¡1775¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
46. <1433> ¥Ù¥¹¥Æ¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡12.8¡¡¡¡1229¡¡ £²～£±£°·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£´¡¥£±ÇÜ¤ÈµÞ³ÈÂç
47. <4902> ¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡12.5 ¡¡715.1¡¡ ¹ñÆâ¾Ú·ô¤Ç¤Ï¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤ÆÅê»ñÈ½ÃÇ³Ê¾å¤²
48. <3542> ¥Ù¥¬¥³ー¥Ý¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡12.5¡¡¡¡1478¡¡
49. <3350> ¥á¥¿¥×¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡12.5 ¡¡¡¡442¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
50. <4179> ¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡12.5 ¡¡¡¡325¡¡
